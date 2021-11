Parkway Drive: kehren nach Europa zurück

Parkway Drive kündigen ihre Rückkehr nach Europa an und werden im September und Oktober 2022 im Rahmen einer 18-tägigen Arena-Tournee auf einigen der größten Indoor-Bühnen des Kontinents auftreten! Die Tour wird am 9. September in der Quarterback Immobilien Arena in Leipzig beginnen und in der Motorpoint Arena in Cardiff enden.

Als Special Guest ist die aus Sheffield stammende Metalcore-Band While She Sleeps bestätigt. Eine weitere Opener-Band wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Parkway Drive – Europe 2022

Special Guests: While She Sleeps

präsentiert von EMP, Metal Hammer, Fuze Magazin, Morecore.de, Sea Shepherd

09.09.2022 – DE – Leipzig – Quarterback Immobilien Arena

10.09.2022 – CZ – Prag – Forum Karlin

12.09.2022 – BE – Brüssel – Forest National

13.09.2022 – LX – Esch-sur-Alzette – Rockhal

14.09.2022 – DE – Franfurt – Festhalle

16.09.2022 – CH – Zürich – Samsung Hall

17.09.2022 – DE – München – Olympiahalle

18.09.2022 – AT – Wien – Stadthalle

20.09.2022 – DE – Berlin – Velodrom

21.09.2022 – DE – Hamburg – Barclays Arena

23.09.2022 – NL – Amsterdam – AFAS Live

24.09.2022 – DE – Dortmund – Westfalenhalle

25.09.2022 – DE – Stuttgart – Schleyerhalle

27.09.2022 – FR – Paris – Zenith

30.09.2022 – UK – London – Alexandra Palace

01.10.2022 – UK – Manchester – AO Arena

02.10.2022 – UK – Nottingham – Motorpoint Arena

03.10.2022 – UK – Cardiff – Motorpoint Arena

Der Vorverkauf startet am Freitag, 12. November, 11 Uhr über diesen Link: https://smarturl.it/PWD_EUUK2022

Alle zuvor gekauften Tickets der Viva The Underdogs-Tour (2020) behalten für diese neu angesetzten Termine ihre Gültigkeit, mit Ausnahme der Show in London.

Parkway Drive wurden 2002 im australischen Byron Bay gegründet und haben sechs Studioalben auf Epitaph veröffentlicht: Killing With A Smile (2005), Horizons (2007), Deep Blue (2010), Atlas (2012), IRE (2015), Reverence (2018).

Reverence stieg in den offiziellen deutschen und schweizer Albumcharts auf Platz 3 ein, in Österreich auf Platz 5, in Belgien auf Platz 6 und im Vereinigten Königreich auf Platz 14. In ihrem Heimatland Australien debütierte es auf Platz 1.

Im Jahr 2020 veröffentlichten Parkway Drive den Dokumentarfilm Viva The Underdogs, der mehr als ein Jahrzehnt an persönlichem Material hinter den Kulissen zeigt, gepaart mit beispiellosem Eindrücken der explosivsten Live-Touren der Band auf den größten Musikfestivals der Welt. Der Soundtrack zum Dokumentarfilm wurde im selben Jahr veröffentlicht und enthält 11 Live-Tracks des Headliner-Sets der Band beim Wacken Open Air 2019 sowie drei in deutscher Sprache aufgenommene Studio-Tracks: Würgegriff, Die Leere und Schattenboxen gemeinsam mit Rap-Star Casper.

http://www.parkwaydriverock.com/

https://www.facebook.com/parkwaydrive/