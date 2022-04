Syberia: setzen audiovisuelles Statement mit „Ain’t.Care.About.Bullets“

Die aus Barcelona stammenden Syberia werden ihr kommendes instrumentales Post-Metal-Werk am 6. Mai über Blacklight Media Records veröffentlichen. Im Vorgriff auf diese Veröffentlichung hat die Band ein neues Video für den zweiten Song des Albums, Ain’t.Care.About.Bullets, veröffentlicht. Seht euch das Video, bei dem Fernando J. Martinez Regie führte, jetzt auf YouTube an:

Die Band über ihre Gedanken zur visuellen Untermalung des Songs: „Mit diesem Video wollen wir die Aufmerksamkeit auf ein sehr besorgniserregendes Thema in den Vereinigten Staaten von Amerika lenken: Polizeigewalt gegen farbige Menschen.

Auf dem Album handelt jeder Song von einem bestimmten Fall. Wir wollten keine Namen nennen, aber die Fälle sind so gut dokumentiert und bekannt, dass der Hörer mit der Albumbeilage in der Hand und ein wenig Recherche leicht herausfinden kann, um wen es in jedem Song geht.“

Streamt und kauft das Album hier: blacklightmediarecords.com/syberia

Syberia live:

09/04 Péniche Loupika – Lyon, FR

10/04 Den Drummer – Ghent, BE

11/04 Vortex – Siegen, DE

12/04 Kuba – Jena, DE

13/04 Riesa Efau – Dresden, DE

14/04 Soltmann Bar – Leipzig, DE

15/04 Le Nouveau Monde – Fribourg, CH

16/04 TBA – Nancy, FR

17/04 Le Cave à Rock – Toulouse, FR

Statement On Death Tour 2022

27/05 Lo Submarino – Reus, ES

28/05 Sala Groove – Portugalete, ES

03/06 O’Carré De Bières – Tarnos, FR

04/06 Le Point Carré – Angoulême, FR

05/06 Le Ciel – Grenoble, FR

24/06 Gaztetxe – Oñati, ES

25/06 Siesta Brewing Co – Burgos, ES

09/07 Dvorana Gustaf – Maribor, SI

10/07 A38 Ship – Budapest, HU

11/07 Paks, HU

12/07 Balada Bar – Praga, CZ

13/07 Klub Baza – Krakow, PO

15/07 Bürgerhaus Glockenbachwerkstatt – Munich, DE

30/07 Tsunami Fest – Gijón, ES

03/09 DOKA – Donosti, ES

24/09 Sala Babylon – León, ES

15/10 Black Sheep – Montpellier, FR

22/10 Mungirock – Mungía, ES

07/12 TBA Zaragoza, ES

08/12 Vigo (ES)

09/12 TBA Oporto, PT

10/12 Mardi Gras – A Coruña, ES

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: