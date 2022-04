Little Bihlman: das neue Studioalbum „The Legend Of Hipster Billings“ erscheint am 17.06.

Der mit dem Emmy Award ausgezeichnete Singer-Songwriter Little Bihlman veröffentlicht sein neues Studioalbum The Legend Of Hipster Billings am 17. Juni bei Metalville Records (Rough Trade).

The Legend Of Hipster Billings ist ein Americana beeinflusstes Rockalbum. Die originellen Songs und Geschichten sind geschnitzt aus den Kämpfen und Triumphen des Lebens, inspiriert von Motorrädern, Sonnenschein, Kaffee, Staub, Whiskey, Regen, Tattoos, Narben, Benzin und Herzschmerz. The Legend Of Hipster Billings lädt ein zu einer musikalischen Reise durch das Herzland Amerikas ein. Von Chicago, nach Nashville über den großen Mississippi in die Badlands von South Dakota, hinauf in die majestätischen Berge von Utah und hinunter in die Lichter der Großstadt Las Vegas, nur um am Ende in den Armen von Los Angeles seine musikalische Wiedergeburt zu erleben.

The Legend Of Hipster Billings wurde aufgenommen und produziert von Miles Fulwider (Wynton Marsalis, Willie Nelson, Norah Jones und Chick Corea) und Andrew Glasmacher. Little selbst blickt auf seine eigene persönlichen Reise sowie auf die Zusammenarbeit mit so herausragenden Künstlern wie John Fogerty, Trey Anastasio (Phish), Dug Pinnick (King’s X) und dem legendären Bluesman Son Seals.

Little gibt dem Americana-Rock eine neue, zeitgemäße Note, indem er tiefgründige Texte, dreckige Gitarrenriffs, Gospel-Harmonien und mitreißende Grooves zum Einsatz bringt, welche diesem Album eine besondere Kraft verleiht.

Bihlmans Songs verkörpern eine authentische Annäherung an die Essenz von Herz und Seele, welche uns alle zusammenhält.

Während seiner bisherigen Karriere war Little mit mehr als 50 Songs in TV/Filmen weltweit. Dabei so große Sender wie FOX, ABC, CBS und Netflix. Darunter die preisgekrönten Serien Sons Of Anarchy, Days Of Our Lives und kürzlich Big Sky.

Little Bihlman hat sich einen Weg über den amerikanischen Rock-Highway gebahnt und sich als vielseitiger Musiker und Singer-Songwriter etabliert. Als Tournee-Veteran hat Little mit vielen der großen Rock- und Blues-Legenden an weltberühmten Orten gespielt, darunter das Weiße Haus mit dem legendären Bluesman Son Seals. Im Laufe der Jahre hat Little mit Grammy-prämierten Produzenten wie Jim Gaines (Journey, Stevie Ray Vaughan, Huey Lewis), Roy Thomas Baker (Queen, The Cars) und Bruce Robb (Cherokee Studios) gearbeitet, um nur einige zu nennen.

Die Songs auf diesem Album tragen Geschichten in sich, welche sich beim Hören auf mysteriöse und wunderbare Art entfalten.

The Legend Of Hipster Billings Tracklist:

1. Tooth And Nail

2. Gotta Get

3. Money, Lies, Hate And Drugs

4. It Ain’t Easy

5. Lay Your Burden Down

6. Radio

7. Straight Time

8. Shine On

9. The Game De Nouveau

10. Isla

11. Lay Your Burdon Down (Radio Edit)

Musicians:

Little Bihlman: Lead Vocals/Guitar/Drums & Percussion

Dug Pinnick: Bass

Josh Paul: Bass

Ron Meyers: Guitars/Bass/Backup Vocals

David Detweiler: Keys/Organ

Alicia Faith: Backup Vocals

https://scotbihlman.com/

https://www.facebook.com/scotlittlebihlman