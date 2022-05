Little Bihlman: veröffentlicht das offizielle Video zur neuen Single „Tooth And Nail“

Der mit dem Emmy Award ausgezeichnete Singer-Songwriter Little Bihlman präsentiert das offizielle Video zu Tooth And Nail.

Der Song ist die zweite Single vom kommenden Studioalbum The Legend Of Hipster Billings (Metalville / Rough Trade – VÖ 17.06.).

Tooth And Nail erscheint als digitale Single. Das Video kann hier angeschaut werden:

Weitere Infos zu Little Bihlman und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: