Deep Sun: veröffentlichen Video zu „Killer In A Dream“

Die Symphonic Metal Band Deep Sun aus der Schweiz hat ihre neue Single Killer In A Dream veröffentlicht!

Zum Song gibt es auch ein offizielles Video, das man sich hier ansehen kann:

Deep Sun betrachten ihn als ihren eigenen James Bond-Song, dessen Text von der Verwirklichung jedes einzelnen Traums handelt, in dem man alles sein kann, was man sich vorstellt, in dem der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind und in dem man selbst entscheidet, wer man sein möchte.

Killer In A Dream ist bereits die dritte Single vom kommenden Album Dreamland – Behind The Shades.

Weitere Infos zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: