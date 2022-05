Disgusting Perversion: kommendes Album erscheint bei Black Sunset/MDD

Nachdem bereits das 2020 ursprünglich in Eigenregie veröffentlichte Album Eternity Of Death der Old School Deather von Disgusting Perversion in einer Kooperation mit Black Sunset/MDD den Weg in den Handel fand, haben sich Band und Label geeinigt, ihren Weg weiterhin gemeinsam zu gehen. Die Band ist dieser Tage dabei, die Arbeiten am Nachfolgealbum abzuschließen, welches im Herbst veröffentlicht werden soll! Geplant sind zehn Songs, die mit Sicherheit ihre Freunde irgendwo zwischen den Anhängern von alten Entombed, Bolt Thrower und Grave finden dürften! Seid gespannt. Mehr Infos demnächst!

https://disgustingperversion.de/

https://www.facebook.com/DisgustingPerversion