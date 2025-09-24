Pungent Stench: veröffentlichen ihr selbsbetiteltes Album am 28.11. über Hammerheart Records

Pungent Stenchs klassische Death-Metal–Aufnahmen sind bald endlich wieder erhältlich! Die komplette Split-LP-Session sowie eine bisher unveröffentlichte Liveaufnahme aus dem Jahr 1989 sind ab dem 28. November auf CD, LP und MC verfügbar!

Pungent Stench – Tracklist:

Studio Recordings 1989

1. Pulsating Protoplasma

2. Dead Body Love

3. Miscarriage

4. In The Vault

5. Rip You Without Care

6. Festered Offals

7. Pungent Stench

Live At Rockhaus 1989

8. In The Vault / Mucous Secretion*

9. Festered Offals*

10. Hypnos*

11. Pulsating Protoplasma*

12. Rip You Without Care*

13. For God Your Soul

14. Bonesawer

15. Pungent Stench

16. Miscarriage

17. Extreme Deformity

*CD Bonustracks

Hammerheart Records bringt die berüchtigte Seite von Pungent Stench aus ihrer Split mit Disharmonic Orchestra erneut heraus. Roh und dreckig, steht dieser Death Metal, der 1989 aufgenommen wurde, nach wie vor als Meilenstein der Underground-Brutalität. Diese Veröffentlichung enthält zudem die Songs von der Compilation The Pleasures In Life, die aus derselben Studiosession stammen, sowie beeindruckende Liveaufnahmen als Bonus. Diese Tracks zeigen Pungent Stench in ihrer primitivsten und ungebändigten Form.