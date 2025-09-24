Elder: veröffentlichen ihre neue EP „Liminality / Dream State Return“

Im Winter 2024 hat die in Boston gegründete und in Berlin ansässige progressive Heavy Rock Band Elder nach einer dringend benötigten kreativen Pause wieder zusammengefunden. Nach Jahren unermüdlichen Tourens in der Zeit nach der Pandemie widmete sich die Band einem lange aufgeschobenen Projekt: Fragmente von Musik, die zwischen Omens (2020) und Innate Passage (2022) entstanden sind und nie ganz zu einem der beiden Alben passten.

Was als einfache Studiosession begann, entwickelte sich schnell zu etwas Größerem. Das Ergebnis ist Liminality / Dream State Return, eine ausgedehnte 18-minütige Komposition, die die Vergangenheit und Zukunft von Elder miteinander verbindet. Aufbauend auf bewusstseinsstromartigen Texten und ausgedehnten Instrumentalpassagen fängt das Stück die Band in einem Übergangszustand ein und erkundet das „Dazwischen“ mit Intimität und Erhabenheit zugleich.

Erstmals arbeiteten Elder mit ihrem langjährigen Freund und Filmemacher Malachi Cull zusammen, der eine epische visuelle Begleitung – ein Kurzfilm, der ebenso ein Musikvideo ist – geschaffen hat, um die hypnotische Reise des Tracks widerzuspiegeln.

Elder-Gitarrist und Sänger Nick Di Salvo äußert sich dazu: „After many years of making music together, it’s nice to know that we can still surprise ourselves. When we met in winter of 2024 to start preproduction for the next record, we didn’t expect that we’d actually end up making a new piece of music in the meantime, or rather finishing some business from the past. This track is yet another bridge between worlds for us, a song which wasn’t ripe for the albums during which it was composed, but not fitting in our upcoming album 7 either.“

Liminality / Dream State Return ist jetzt erhältlich und auf Elders Bandcamp-Seite.

Obwohl das Projekt ursprünglich als digitale Veröffentlichung konzipiert war, entschied sich Elder bald, dass es ein physisches Format verdient. Liminality / Dream State Return wird auch als 12” Vinyl-EP über Stickman Records veröffentlicht, gepresst auf 180g transparentem, coke-flaschen-grünem Vinyl mit einer Ätzung auf der B-Seite und verpackt mit einer Downloadkarte und Artwork von Adam Hill.

Im Oktober werden Elder die neo-psychedelischen Blues-Rock-Meister All Them Witches auf ihrer House Of Mirrors Tour begleiten, gefolgt von Headline-Shows in Portugal, Spanien und Frankreich.

Support bei All Them Witches:

06.10.25 Glasgow (UK), The Garage

07.10.25 Manchester (UK), Manchester Academy 2

08.10.25 Leeds (UK), Leeds Beckett Students’ Union

09.10.25 London (UK), O2 Forum Kentish Town

11.10.25 Paris (FR), Le Bataclan

12.10.25 Brussels (BE), Ancienne Belgique

14.10.25 Utrecht (NL), Tivoli/Vredenburg

15.10.25 Tilburg (NL), 013 Poppodium

17.10.25 Copenhagen (DK), Amager Bio

19.10.25 Berlin (DE), Tempodrom

20.10.25 Warsaw (PL), Progresja

21.10.25 Prague (CZ), Roxy

22.10.25 Vienna (AT), Gasometer

23.10.25 Milan (IT), Alcatraz

24.10.25 Berne (CH), Bierhübeli

26.10.25 Barcelona (ES), Razzmatazz

27.10.25 Madrid (ES), La Riviera

Headline Shows:

28.10.25 Lisbon (PT), RCA Club (Elder only)

29.10.25 Porto (PT), Mouco (Elder only)

30.10.25 Bilbao (ES), D8 Sorkuntza (Elder only)

31.10.25 Toulouse (FR), La Cabane (Elder only)

01.11.25 Vallet (FR), Westhill Festival (Elder only)

