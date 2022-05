Unherz: veröffentlichen Lyric Video zu neuer Single „Es Ist An Der Zeit“

Unherz haben ihre neue Single Es Ist An Der Zeit nebst dazugehörigem offiziellen Video veröffentlicht!

Es Ist An Der Zeit ist Unherz‘ eigene Version der Hannes Waders deutschsprachiger Adaption von Eric Blogles‘ No Man’s Land. Als Gastsänger sind Richard Jung (ex-The Busters) und Jessica Conte (Glanzmomente) bei diesem Song mit von der Partie.

Die Single stammt vom kommenden Unherz Album Sinnkrise, das am 08.07.2022 bei Massacre Records erscheinen wird.

Sinnkrise wird als CD Digipak, limitierte Vinyl LP, in digitaler Form sowie als limitiertes Box Set – das neben dem CD Digipak, einer Flagge und Schweißbändern auch eine signierte Autogrammkarte beinhaltet – erhältlich sein. Das CD Digipak enthält ferner 4 zusätzliche Songs, die nicht auf der LP verfügbar sein werden.

Unherz live

27.-28.05.2022 DE Frankfurt am Main – Burghof Hühnerstall

25.06.2022 DE Mannheim – MS Connexion Complex

08.07.2022 DE Laichingen – Rock dein Leben Festival

02.-04.09.2022 DE Rieden-Kreuth – G.O.N.D.

04.-05.11.2022 DE Oberhausen – Resonanzwerk (Pogo Festival)

Weitere Infos zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: