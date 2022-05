20. Chronical Moshers Open Air 2022 vom 10.06. bis 12.06.2022 in Hauptmanngrün / Mühlteich (Vorbericht)

Eventname: 20. Chronical Moshers Open Air 2022

Bands: Asphyx, Deserted Fear, Epidemic Scorn, Sinister, Macbeth, Moshquito, Protector, Warpath, Tankard, Disbelief, Holy Moses, Atrocity, Sodom, Thronecult, Décembre Noir, Gutalax, Sacrifire, Agathodaimon

Ort: 08468 Hauptmannsgrün, Mühlteich

Datum: 10.06. – 12.06.2022

Kosten: Ausverkauft

Genres: Death Metal, Metal, Thrash Metal, Sludge, Speed Metal, Black Metal, Doom Metal, Goregrind, Dark Metal, Gothic Metal, Symphonic Black Metal

Link: https://www.cmoa.de/

Moshers! Es ist wieder so weit, endlich – das Chronical Moshers 2022 wird stattfinden. Es ist die mittlerweile 20ste Ausgabe dieses legendären Festivals. Vom 10. bis 12. Juni 2022 öffnet das Chronical Moshers Open Air seine Pforten und heißt Metalfans aus nah und fern willkommen.

Stammgäste aus ganz Deutschland schätzen die lockere und familiäre Atmosphäre dieses, in der Festivallandschaft bereits zu einer festen Institution gewordenen, Metalfestes am zweiten Juniwochenende – und das zu absolut fairen Preisen. Feiert mit den Chronical Moshers dieses kultige Event unter dem Motto des Vereins: „Von Fans für Fans“.

Obwohl das CMOA bereits binnen kürzester Zeit zu Jahresbeginn ausverkauft war, wollen wir es uns nicht nehmen lassen, einen kleinen Ausblick auf die diesjährige „Jubiläums-Ausgabe“.

2022 wird wieder richtig gut. Die Macher, der Chronical Moshers e.V., haben wieder ein Bandpackage geschnürt, was sich sehen lassen kann. Neben Szenegrößen wie Sodom, Tankard, Sinister, Décembre Noir, Deserted Fear oder auch Holy Moses kommen Bands dazu, die in den letzten Jahren für Schlagzeilen und geile Alben sorgten, z.B. Epidemic Scorn und auch Gutalax. Abgerundet wird das Billing durch legendäre Bands wie Macbeth, Atrocity und die wieder aktiven Agathodaimon.

Für alle, die ihre Tickets sicher haben, freut euch auf eine wunderbare Zeit am Mühlteich in Hauptmannsgrün, es wird abwechslungsreich, idyllisch und familiär. Es wird ein weiteres Festivalwochenende bei den sympathischen Moshers, was ihr nicht vergessen werdet. Das kleine, aber feine Festival kann man nur weiterempfehlen! Einen Vorgeschmack auf das, was euch erwartet, könnt ihr euch auf dem YouTube-Kanal holen: https://www.youtube.com/user/ChronicalMoshersTV

Zeiten und Zahlen:

Einlass: Fr, 10. Juni 2022 – 12:00 Uhr

Start: Fr, 10. Juni 2022 – 15:00 Uhr

Ende: So, 12. Juni 2022 – 15:00 Uhr

Webseite: www.cmoa.de

AGB’s: https://metalclub-reichenbach.de/open-air/agb.html

Shop: https://shop.chronical-moshers.de/

Anfahrt: 08468 Hauptmannsgrün