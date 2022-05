Hochstarter – Tabula Rosa

Artist: Hochstarter

Herkunft: Deutschland

Album: Tabula Rosa

Spiellänge: 38:38 Minuten

Genre: Punkrock

Release: 29.04.2022

Label: Bockmist Räcordz

Link: https://www.facebook.com/Hochstartermusic

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Olli Bockmist

Bass – Stephan Adelmund

Schlagzeug – Luke Hammerhand

Tracklist:

Hochstarter Deinetwegen Dir Scheiß Liebeslieder Alleine In Paris Bushido Weint Im Fernsehen Pipi Kalt Müde Alpakas Liebe Machen Saint-Tropez Amphetamin Prosecco Als Sich Tic Tac Toe Getrennt Hat

Während einige Menschen im Lauf der Pandemie ihren Garten umgepflügt und das Haus neu gestrichen haben, gab es auch noch die anderen, die ihre Zeit mit vernünftigen Dingen verbracht haben: wie eine Band zu gründen und Musik zu machen. Olli, Steppo und Luke zum Beispiel. Hochstarter tauchten Mitte Februar 2021 das erste Mal auf Facebook auf und es ist wirklich cool, so ein Band-Ding mal von Anfang an zu verfolgen. Ein gutes Jahr später erschien am 29.04.2022 das erste Album Tabula Rosa auf Bockmist Räcordz. Während ich sie zu Anfang noch etwas seltsam in ihren Blouson-Joggern fand, haben mir die ersten Auskopplungen wirklich gefallen. Hochstarter geht los und ich bin direkt in meiner Jugend. Es geht so ein bisschen in Richtung der frühen Ärzte und auch seine ehemalige Zugehörigkeit zu den Abstürzenden Brieftauben kann Olli hier nicht verbergen. Der Song macht direkt Laune und man hört, dass hier Profis am Werk sind. Trotzdem hat es so den Rotz aus den 90ern, der mir oft bei den heutigen Punkbands fehlt. Dies liegt sicherlich auch daran, dass die Jungs durch ihre Zugehörigkeit zu Band Ohne Anspruch, Phillie MC und Knallfrosch Elektro einfach die passende Erfahrung mitbringen. Nach dem dritten Hören hab ich dann auch einen schicken Ohrwurm und gehe meinen Kids ganz wunderbar auf die Nerven… Deinetwegen Dir ist etwas poppiger und nimmt mich vom Sound her nicht ganz so krass mit, aber den Text find ich super. Weniger vom Inhalt (ich hoffe, die Jungs duschen auch sonst täglich) als mehr, wie er verpackt ist. Mit so ’nem intelligenten Augenzwinkern. „Wegen Dir dusch ich jetzt jeden Tag, wenn’s sein muss auch im Regen. Und dabei heißt es eigentlich deinetwegen“. Scheiß Liebeslieder war die erste Single der Band und auch hier findet sich der typische Punkrock-Pogo-konforme Sound. Ich freue mich sehr darauf, mir das mal live anzusehen. Auch Alleine In Paris findet in meinem Ohr eine Ecke, um sich festzusetzen und ständig durch meinen Kopf zu flippen. Und dann kommt Bushido Weint Im Fernsehen. Es ist ruhig, melancholisch und irgendwie schön und ich krieg ’ne Gänsepelle, egal wie oft ich es höre. Ein romantisches Liebeslied mit Piano und allem Klimbim, das so dazugehört. Und während man sich noch ein Tränchen aus dem Augenwinkel wischt, beginnt Pipi, Kalt, Müde. Der Song geht gut los, packt mich aber vom Text her nicht so richtig und langweilt mich fast ein bisschen. Dafür finde ich Alpakas dann richtig gut und kann es mir super mit Vollgas auf ’nem Festival vorstellen. Bei Liebe Machen ist das Thema textlich wieder super verpackt und wird vom Sound hervorragend durch das Stück getragen. Männer haben es auch manchmal einfach nicht leicht mit den liebestollen Frauen. Saint Tropez entschleunigt dann noch mal etwas. Was mir in den Zeilen beinahe zu langsam performt wird, entwickelt sich im Refrain dann aber schon fast zur Hymne. Amphetamin wandert poppig-punkig vor sich hin und läuft irgendwie so mit durch. Hätte vielleicht etwas mehr Bums haben können. Prosecco macht dann wieder richtig Spaß. Schön schnell und mit Gute-Laune-Faktor. Mit Als Sich Tic Tac Toe Getrennt Hat ist auch schon der letzte Song erreicht. Wieder etwas ruhiger und leicht melancholisch, holt mich aber lange nicht so ab wie der Bushido-Song. Ich bin sehr zufrieden und werde sicherlich beim Stemweder Open Air die Live-Tauglichkeit prüfen!