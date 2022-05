Party.San Metal Open Air 2022 vom 11.08. bis 13.08.2022 in Schlotheim, Flugplatz Obermehler (Vorbericht)

Eventname: Party.San Metal Open Air 2022

Bands: 1914, Alcest, Anomalie, Asphyx, Benediction, Birdflesh, Blood Incantation, Bösedeath, Bütcher, Cannibal Corpse, Carcass, Carnation, Caroozer, Cytotoxin, Dark Funeral, Der Weg Einer Freiheit, Dismember, Eis, Exhorder, Exhumed, Fleshcrawl, Gaerea, Graceless, Hangatyr, Heidevolk, High Spirits, Impaled Nazarene, Iron Flesh, Kadaverficker, Katatonia, Lik, Lunar Shadow, Manegarm, Mayhem, Messiah, Misery Index, Motorowl, Nornir, Nunslaughter, Nyktophobia, Onslaught, Panzerfaust, Path Of Destiny, Profanity, Revel In Flesh, Saor, Scalpture, Secrets Of The Moon, Shape Of Despair, Sinners Bleed, Slaughterday, Space Chaser, Thron, Total Hate, Uada, Vitriol, Whoredom Rife

Ort/Location: Schlotheim, Flugplatz Obermehler

Datum: 11.08.-13.08.2022

Kosten: 120,70 € Festival Ticket, auch weitere Buchungsoptionen möglich

Genres: Extreme Metal, Death Metal, Black Metal, Doom Metal, Thrash Metal, Heavy Metal

Link: https://www.party-san.de/

Anfahrt: https://www.party-san.de/informations/anreise

Diese zwei Jahre haben sich angefühlt wie eine Ewigkeit, selbst zwei „Alternativ-Offensiven“ konnten nur ein wenig Balsam auf die Seelen sein, die das Party.San Metal Open Air so sehr vermissen. Vom 11.08. bis 13.08.2022 ist es endlich wieder so weit. Das Party.San Metal Open Air 2022 wird mit einem Billing auffahren, was absolut seinesgleichen sucht. Leute (!!!!) – Deutschlands beliebtestes Festival für Extreme Metal, Death Metal, Black Metal, Doom Metal, Thrash Metal und Heavy Metal findet wieder statt. Internationale Größen des Death Metal (Carcass, Cannibal Corpse, Asphyx, Benediction, Misery Index,…) bespielen zusammen mit Speerspitzen des Black Metals (Mayhem, Dark Funeral, Alcest, Der Weg Einer Freiheit, UADA, Impaled Nazarene, Thron, ….) sowie Legenden wie Katatonia und Dismember die Bühne auf dem Flugplatz Obermehler nahe Schlotheim.

Erik und Toby vom Party.San Metal Open Air haben für euch auf YouTube bereits die Headliner besprochen:

Natürlich steht das Party.San Metal Open Air für „Support The Underground„, so spielen auch Bands wie z.B. Cytotoxin, Hangatyr, Nyktophobia, Path Of Destiny und auch Profanity sowie Sinners Bleed in diesem Jahr auf dem Festival.

Und ganz frisch veröffentlichte das Party.San Metal Open Air auch die Termine für die P.S:O:A WarmUp Shows 2022:

„Bock auf P.S:O:A-Feeling aber keinen Bock, bis Mitte August zu warten? Wir schaffen Abhilfe! Hier die Daten der P.S:O:A-WarmUp-Shows 2022″:



25.05. – Essen – Turock – Konservenmucke

04.06. – Bitterfeld – Festung – mit Livebands

15.06. – Frankfurt – Speak Easy – Konservenmucke

19.06. – Hamburg – Bambi Galore – mit Livebands

01.07. – Kassel – Goldgrube – Konservenmucke

02.07. – Ulm – Cat Cafe – mit Livebands

22.07. – Berlin – Brutz & Brakel – Konservenmucke

Es gibt auch 2022 wieder die Möglichkeit, „Gruppen-Camps“ zu buchen bzw. zu reservieren – dazu schreiben die Macher auf der Homepage:

„Liebe Freundinnen und Freunde des Party.San Metal Open Air. Die Zeit ist lange reif für die Freischaltung der Zeltplatzreservierung auf unserem geliebten Festival. Da sich die Anfragen dafür häufen, werden wir die Anmeldung ab heute freischalten. Bitte beachtet aber, dass es im Moment noch keinen Grund zur grenzenlosen Freude gibt, da das Festival noch nicht von den Behörden genehmigt wurde.“

Direkt auf die Seite gelangt ihr hier:

https://www.party-san.de/news/newsdetail/gruppen-camps

Alle Informationen und Bands findet ihr wie immer weiter oben und auf der Seite des Veranstalters.

Informiert euch auch gern jederzeit auf den folgenden Seiten des Party.San Metal Open Air’s:

https://www.facebook.com/PartySanOpenAir666

https://www.instagram.com/partysanmetalopenair/

https://www.youtube.com/channel/UCeDSN1KW_IU0dBT2QcqryHQ