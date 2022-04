Deep Sun: veröffentlichen neue Single „Living The Dream“

Die Symphonic Metal Band Deep Sun aus der Schweiz hat ihre neue Single Living The Dream veröffentlicht, sowie das passende Lyric Video, das man sich hier ansehen kann:

Die Band äußerte sich zum Song wie folgt:

„Dieser Song fordert dich ganz klar auf, aus der Lethargie und der täglichen Routine des Lebens auszubrechen und endlich das zu tun, was du schon immer tun wolltest. Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum! Es ist eine Hymne und motiviert schon beim Zuhören dazu, etwas Großes erreichen zu wollen.“

Living The Dream stammt vom kommenden Album Dreamland – Behind The Shades.

Es wird am 10.06.2022 bei Massacre Records erscheinen und als Jewel Case CD sowie in digitaler Form erhältlich sein. Hier kann man das Album bereits vorbestellen » https://lnk.to/dreamlandbehindtheshades

Deep Sun – Dreamland – Behind The Shades:

1. Prologue

2. Behind The Shades

3. Dreammaster

4. Living The Dream

5. Killer In A Dream

6. In Silence

7. Secret Garden

8. Mitternachtstanz

9. Hands In Anger

10. Rogue (Dreaming Leprechaun Pt. II)

11. Euphoria

Deep Sun live:

21.05.2022 CH Baden – Club Joy (Grand Casino)

28.05.2022 CH Aarburg – Musigburg*

11.06.2022 CH Ossingen – Rock am Weinberg

25.06.2022 CH Mühlau – Mettlerfield Festival

03.09.2022 CH Orbe – Le Casino

24.09.2022 CH Amriswil – Swiss Rock&Metal Festival

28.10.2022 CZ Olomouc – S-Klub*

29.10.2022 CZ Znojmo – KD*

10.12.2022 CH Wiedlisbach – Metalchurch

*supporting Bonfire

http://www.deep-sun.com

https://www.facebook.com/DeepSun.official