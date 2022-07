Little Bihlman – The Legend Of Hipster Billings

Scott Bihlman hat als Singer/Songwriter unter dem Deckmantel Little Bihlman vor wenigen Wochen sein neustes Album The Legend Of Hipster Billings veröffentlicht. In 46 Minuten dreht er den Rockmotor auf und lässt amerikanisch beeinflusste Klänge auf den Hörer los. Geprägt von Motorrädern, Sonnenschein, Kaffee, Staub, Whiskey, Regen und Tattoos singt er übers Leben. Das Kämpfen in schweren Phasen und das Genießen Können, während die Reifen über den glühenden Asphalt gleiten. Unter der Metalville Records / Rough Trade Flagge geht es für den Musiker in diesem Jahr ganz unaufgeregt weiter. Der Silberling The Legend Of Hipster Billings zaubert elf Nummern aus dem sandigen Wüstenboden und möchte eure Boxen harmonisch zum Schwingen bringen. Weg vom Blues leben seine Klänge eher vom rockigen Wüstensound, ohne jedoch kopfüber in Stoner Bereiche vorzustoßen. Vielmehr leben die Rocksongs vom irgendwie typischen nordamerikanischen Feeling, das sich aus vielen Lagern bedient und dabei trotzdem noch ein sauberes Saloonfeeling erzeugen kann. Leichte Balladen wie Lay Your Burden Down sorgen für dunkle Sommernächte. Mit dem Blick gen Firmament, an dem die Sterne in unendlicher Weite noch hell auf uns herunterfunkeln, bekommt man ein geerdetes Grundgefühl, das den Alltag deutlich entschleunigt. Harmonisch, jedoch griffiger läutet Tooth And Nail das Album ein. Leicht groovend nimmt uns Little Bihlman an die Hand. Die Klischeenummer lautet Gotta Get. Ohne diesen Ausbruch wäre The Legend Of Hipster Billings auch nur halb so gut. Ohne Ausbrüche gleiten die über 40 Minuten wie ein ruhiger Fluss langsam durch die Landschaft. Keine Angst, kein urplötzlich auftauchender Wasserfall zerstört die Idylle. Radio oder Isla haben auch keine wilden Abgründe, in die sie den Hörer führen wollen. Wer auf lockeren, klassisch versetzten Americana Rock steht, kommt auf seine Kosten. Für mich alles etwas zu überschaubar, daher bleibt The Legend Of Hipster Billings nur der Platz in der Sammlung von Alben, die für die Hintergrundbeschallung taugen.

