Talheim Records Verlosung 2022: Part 3 mit Obsequial Joy, Nightfrost, Deadspace u. v. m.

Time For Metal und Talheim Records – vier CD-Pakete mit Extreme Metal Perlen haben unser Büro bereits in eure Richtung verlassen. Den Abschluss macht nun ein zehn Alben starkes Feuerwerk des Underground Labels aus Österreich. Zur Homepage des Labels geht es direkt HIER!

Euch erwartet ein großes Talheim Records Paket mit folgendem Inhalt:

Catuvolcus – Voyageurs De L’aube

Nocturne – The Burning Silence

Nocturne – Nahash

Nightfrost – Winternight (Winter Edition)

Deadspace – Reaching For Silence

Obsequial Joy – Show My Mercy

Soupir Astral – L’Eternelle Traversee

Winternaht – In Âgez

Varulv / Winternaht – Unterweltsmysterien (Split-EP)

Varulv – Kerker, Todt Und Teyfl

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 30.04.2022!

Time For Metal und Talheim Records wünschen allen Teilnehmern viel Glück! Einsendeschluss Saturday 30th of April 2022 12:00:00 AM Teilnahmeformular:

