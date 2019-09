Syberia: launchen Livevideo zur neuen Single „Seeds Of Change“

Am 4. Oktober werden Barcelonas Syberia ihr drittes Album Seeds Of Change über Blacklight Media / Metal Blade Records veröffentlichen. Syberia schmieden detailverliebten, packenden Post Rock und klangen nie selbstsicherer als auf Seeds Of Change. Ihre instrumentale Musik im Fahrwasser von Caspian, Mogwai und Russian Circles ist zwar komplex, aber dennoch sehr eingängig, sowohl heavy als auch bezaubernd melodisch und immer zutiefst emotional.

Einen Vorgeschmack auf Seeds Of Change bietet das Livevideo zum Titeltrack, welches ab sofort hier angeschaut werden kann:



