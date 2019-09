Alcest: enthüllen Musikvideo zu ihrer zweiten Single „Sapphire“

Nachdem die französischen Klangzauberer Alcest kürzlich ihre erste Single Protection präsentiert und diese Woche mit Perturbator ein Genre-überschreitendes Liveset auf die Bühne gebracht haben, sind sie bereit, die zweite Single ihres kommenden sechsten Studioalbums mit dem Titel Spiritual Instinct vorzustellen. Der neue Longplayer, der in den französischen Drudenhaus-Studios aufgenommen und sowohl während als auch nach einer längeren Tour-Phase von Kodama (2016) geschrieben wurde, führt die Blackgaze-Pioniere tiefer hinab in ihre Soundlandschaften aus spiritueller Katharsis und erscheint am 25. Oktober.

Die heutige Single Sapphire ist eine weitere Verschmelzung von Licht und Schatten. Der dazugehörige Videoclip wurde gefilmt von Regisseur Craig Murray (Mogwai, etc). Seht ihn euch hier an:

Streamt oder downloadet Sapphire über diesen Link:

Bandkopf Neige kommentiert: „Hier ist ‚Sapphire‘, die zweite Single von unserem kommenden Album »Spiritual Instinct«. Dieser Track wurde sehr spontan und in einer befreienden Art und Weise geschrieben und hat ein 80er Jahre Punk-Punk-Feeling im Stil von The Cure, The Chameleons, oder auch unserem früheren Nebenprojekt Amesoeurs. Ich hoffe, er gefällt euch.“

Das zuvor veröffentlichte Musikvideo zu Protection könnt Ihr hier sehen:

