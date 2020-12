Cult Of Lilith: für ausgewählte Daten der „Hell Over Europe 4 Tour“ im Herbst 2021 bestätigt

Die Isländer von Cult Of Lilith wurden soeben als Teil der Hell Over Europe 4 Tour bestätigt, welche im Herbst 2021 stattfinden wird. Die Band wird alle Shows spielen, die zwischen dem 23. und 31. Oktober stattfinden.



Aborted

+ The Acacia Strain

+ Benighted

+ Hideous Divinity

+ Fleddy Melculy

+ Cult Of Lilith (23/10-31/10)



24.09.2021 – FR – NL – Eindhoven – Dynamo

25.09.2021 – SA – BE – Kortrijk – De Kreun

26.09.2021 – SU – DE – Mannheim – MS Connexion Complex

28.09.2021 – TU – NL – Utrecht – TivoliVredenburg

29.09.2021 – WE – UK – London – The Dome

30.09.2021 – TH – FR – Paris – Trabendo

01.10.2021 – FR – FR – Vallet / Nantes – Musadeath Festival

02.10.2021 – SA – FR – Limoges – John Lennon

03.10.2021 – SU – FR – Toulouse – Le Rex

05.10.2021 – TU – SP – Pamplona – Totem

06.10.2021 – WE – PT – Porto – Hard Club

07.10.2021 – TH – PT – Lisbon – RCA Club

08.10.2021 – FR – SP – Madrid – Shoko

09.10.2021 – SA – SP – Barcelona – Salamandra

10.10.2021 – SU – FR – Lyon – CCO Villeurbanne

11.10.2021 – MO – CH – Aarau – Kiff

12.10.2021 – TU – IT – Milano – Slaughter Club

13.10.2021 – WE – Sl – Ljubljana – Orto Bar

14.10.2021 – TH – HU – Budapest – Barba Negra

15.10.2021 – FR – AT – Vienna – Szene

16.10.2021 – SA – DE – Munich – Feierwerk

17.10.2021 – SU – CZ – Prague – Meet factory

18.10.2021 – MO – SK – Bratislava – Randal Club

20.10.2021 – WE – DE – Nuremberg – Zbau

21.10.2021 – TH – DE – Oberhausen – Kulttempel

23.10.2021 – SA – DK – Aarhus – Train

24.10.2021 – SU – SE – Stockholm – Slaktkyrkan

25.10.2021 – MO – SE – Gothenburg – Valand

26.10.2021 – TU – NO – Oslo – Bla

27.10.2021 – WE – DK – Copenhagen – Amager Bio

28.10.2021 – TH – DE – Hamburg – Gruenspan

29.10.2021 – FR – DE – Leipzig – Werk2

30.10.2021 – SA – DE – Berlin – Columbia Theater

31.10.2021 – SU – NL – Hengelo – Metropool

Das aktuelle Album der Band, Mara, könnt ihr hier streamen und käuflich erwerben: metalblade.com/cultoflilith

Quelle: Metalblade Records