Metalhöhle Open Air 2022: Termin und Line-Up stehen fest

Die Metalhöhle ist ein kleines neues Festival am Rande von Kiel, das von Max von Lobek und seiner Familie geplant wurde und dieses Jahr das erste Mal im kleinsten Rahmen, als Test sozusagen, stattfand. Im kommenden Jahr soll das nun größer und lauter werden. Der Termin steht fest und so soll, sofern die pandemische Lage das dann zulässt, am 23.07.2022, der bis dahin festivaltauglich gemachte Garten der von Lobeks bereit sein. Ähnlich wie zu den Anfängen des Headbangers Open Air, wird im Garten eine Bühne aufgebaut, notwendigen Stände für Getränke und Speisen hingestellt, für sanitäre Anlagen gesorgt und bestimmt wird auch ein kleiner Merchbereich vorgesehen sein, um echtes Festival Feeling zu gewährleisten. Damit dürfte einer großen Sause nichts im Wege stehen. Dieses alles wird mit einer freiwilligen Spende von mindestens 5 € pro Person finanziert. Karten können ab sofort unter Metalhöhle Open Air 2022 bestellt werden.

Bereits jetzt stehen die teilnehmenden Bands fest. Das sind Vladimir Harkonnen, Reavers, Steel Crusher, B.S.T. Far From Tennessee und Decaying Dreams. Diese werden dann ab 15:30 Uhr den Garten zum Festival Areal machen und für viel Bewegung sorgen. Da darf man gespannt sein, inwieweit sich hier ein neues Festival in Zukunft etablieren kann. Am Engagement von Max wird es bestimmt nicht scheitern.

Weitere Informationen gibt es bei Facebook unter Metalhöhle Open Air 2022.

Natürlich werden wir hier weiterhin berichten und auch über das Festival wird im kommenden Jahr hier ein Bericht zu lesen sein.