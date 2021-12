The Quill: „Where Eagles Dare“ official Video zur ersten Single vom kommenden Album „Live, New, Borrowed, Blue“

The Quill präsentieren das offizielle Video zu Where Eagles Dare, der ersten Single aus dem kommenden Album Live, New, Borrowed, Blue (Metalville / Rough Trade – VÖ 28.01.). Der Maiden Klassiker, der auch diesen Freitag als Digitalsingle veröffentlicht wird, stammt ursprünglich vom lange vergriffenen 2003er Tribute Album Slave To The Power, zu dem The Quill mit diesem Stück beitrugen.

Der Clip zu Where Eagles Dare kann hier angeschaut werden:

Live, New, Borrowed, Blue

Wenn man in alten Kisten wühlt, findet man Dinge, die man völlig vergessen hat – und hin und wieder findet man alte Nuggets, die es wert sind, wiederentdeckt zu werden. Und wenn man seit langem als Band aktiv ist, findet man immer wieder Songs, die nicht in das übliche Albumformat passten. Aus den bekannten Gründen hatten The Quill wie im letzten Jahr viel freie Zeit, um die übrig gebliebenen Tracks zu durchforsten um so den Fans die Wartezeit auf das nächste Studioalbum zu verkürzen. So finden sich auf Live, New, Borrowed, Blue Stücke aus den Sessions zum letzten Album Earthrise sowie einige Coversongs, die The Quill in den späten 90ern für verschiedene, inzwischen längst vergriffene, Tribute Alben aufgenommen haben. Quasi als Sahnehäubchen gibt es zudem zwei Live-Tracks vom Sweden Rock Festival 2019, als Erinnerung an diesen fantastischen Auftritt.

Live, New, Borrowed, Blue Tracklist:

1. Keep On Moving (Extended Version)

2. S.O.S. (Too Bad)

3. Children Of The Sun

4. Where Eagles Dare

5. Keep It Together (Live)

6. Mount Everest

7. Burning Tree

8. Frozen Over

9. Hole In My Head (Live)

Line-Up

Vocals – Magnus Ekwall

Guitar – Christian Carlsson

Bass – Roger Nilsson

Drums – Jolle Atlagic

Links

www.facebook.com/thequillsweden

www.thequill.se