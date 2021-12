Long Distance Calling: neue “Seats & Sounds” Tourdaten im Mai 2022

Nachdem Long Distance Calling ihre Seats & Sounds Tour wegen Covid19 bereits mehrfach verschieben mussten, hat die Band nun für Mai 2022 neue Daten angekündigt. Die Band dazu:

„Mit Vorfreude und einer großen Portion Hoffnung präsentieren wir euch die neuen Daten der Seats & Sounds Tour. Aufgrund der stark eingeschränkten Verfügbarkeiten der Spielstätten gibt es in Dresden und München neue Venues, alle Shows werden aber gemäß des Tourmottos bestuhlt und mit der kompletten Show stattfinden. Wir schauen positiv in die Zukunft und wünschen Euch und uns, dass es diesmal wirklich klappt: aller guten Dinge sind drei! Love LDC”

Long Distance Calling

Seats & Sounds Tour 2022 – How Do We Want To Live?

04.05.22 Hamburg, Kleine Elbphilharmonie

05.05.22 Dresden, Tante-Ju (neue Venue)

10.05.22 Hannover, Pavillon

11.05.22 Mannheim, Capitol

12.05.22 Stuttgart, Liederhalle, Mozart-Saal

13.05.22 Leipzig, Peterskirche

14.05.22 Berlin, Passionskirche

15.05.22 Frankfurt, myticket Jahrhunderthalle Club

16.05.22 München, Backstage Werk (neue Venue)

18.05.22 Bochum, Christuskirche

19.05.22 Köln, Theater Am Tanzbrunnen

Tickets: https://bit.ly/3EWInJA

Außerdem gibt es im Shop neues Merch zu bestellen, damit kann man die Band unterstützen: http://www.shop.longdistancecalling.de

Long Distance Calling online:

http://linktr.ee/longdistancecalling