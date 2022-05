Blood God: kündigen neues Album an

Die Hard Rock Band Blood God wird am 05.08.2022 ein neues Album namens Demons Of Rock’N’Roll bei Massacre Records veröffentlichen – hier kann man es sich bereits vormerken: https://lnk.to/demonsofrocknroll





Demons Of Rock’N’Roll wird als 2-CD Digipak, limitierte Vinyl LP, limitiertes Box Set sowie in digitaler Form erhältlich sein.



Die zweite CD des Digipaks beinhaltet alle Blood God Songs performt von der Debauchery-Monsterstimme.



Für die limitierte Vinyl Version des Albums werden die Versionen von Blood God und Debauchery separat als LP erhältlich sein.



Demnächst wird das Album in physischer Form vorbestellbar sein.



Alle Songs vom kommenden Blood God-Album Demons Of Rock’N’Roll wurden von Dennis Ward aufgenommen, gemischt und gemastert. Das Coverartwork des Albums wurde von Gurrath gestaltet.

Debauchery – Monster Metal Live 2022

01.07.2022 DE Gera – Graveyard Summer Fest

19.08.2022 DE Dinkelsbühl – Summer Breeze Open Air

02.09.2022 DE Büchold – Infernum Meets Porkcore Fistival

03.09.2022 DE Falkenfels – Hard Summer Festival

07.10.2022 AT Vorchdorf – Kitzmantelfabrik (Metalnight Outbreak Festival)

Blutfest 2022 – Debauchery Blood God & Special Guests

06.08.2022 DE Leipzig – Hellraiser

13.08.2022 DE München – Backstage

09.09.2022 DE Berlin – Blackland

10.09.2022 DE Nürnberg – Cult

16.09.2022 DE Hamburg – Logo

17.09.2022 DE Rostock – Zuckerfabrik

23.09.2022 DE Passau – Zauberberg

24.09.2022 DE Oberhausen – Helvete

30.09.2022 DE Erfurt – Club From Hell

01.10.2022 DE Mörlenbach – Live Music Hall

02.10.2022 DE Kirchheim unter Teck – Linde

09.12.2022 DE Lübeck – Rider’s Cafe

10.12.2022 DE Annaberg – Tanks MC

17.12.2022 DE Aalen – Rock It

