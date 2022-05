Nitrogods: veröffentlichen Video zur neuen Single „Damn Right (Live)“

Nitrogods haben Montag ihre neue Single Damn Right (Live) veröffentlicht, zu der es auch einen Videoclip gibt, den man sich auf YouTube ansehen kann!

Die Single kann man sich hier anhören: https://bfan.link/damn-right-live-single



Der Song stammt vom kommenden Live-Doppelalbum Ten Years Of Crap – Live, das am 27. Mai bei Massacre Records veröffentlicht werden wird und die Power eines Live-Sets der Nitrogods perfekt einfängt. Alle Songs wurden von Stefan Leibing gemischt und gemastert. Für die Gestaltung des Coverartworks ist Sänger/Bassist Oimel verantwortlich.



Hier kann man das Album als 2-CD Digipak und limitierte Vinyl Doppel-LP vorbestellen » https://lnk.to/tenyearsofcraplive

Schaut gerne in unser aktuelles Review hinein:

Nitrogods -Tourdaten:



21.05.2022 DE Bad Friedrichshall – Lemmy´s

28.05.2022 DE Oberndorf am Neckar – Metalheadz Open Air

01.07.2022 DE Ehndorf – Rockarea A7 Festival

02.05.2022 DE Hasselroth – Rock in Schroth

23.07.2022 DE Balge – Rock das Ding

12.08.2022 DE Büdesheim – Krawall’o’Rock Festival

28.09.2022 DE Berlin – Hole 44*

29.09.2022 DE Hameln – Sumpfblume*

30.09.2022 DE Münster – Sputnikhalle*

01.10.2022 DE Magdeburg – Factory*

03.10.2022 DE Würzburg – Posthalle*

04.10.2022 DE Mannheim – Feuerwache*

06.10.2022 DE Stuttgart – Witzemann*

08.10.2022 DE Cham – L.A.*

09.10.2022 DE Nürnberg – Hirsch*

11.10.2022 DE Köln – Essigfabrik*

13.10.2022 DE Frankfurt – Das Bett*

14.10.2022 DE Hamburg – Grünspan*

15.10.2022 DE Leipzig – Hellraiser*

16.10.2022 DE Dresden – Beatpol*

03.12.2022 DE Essen – Nikolaut Rockfest

28.12.2022 DE Berlin – Kesselhaus



* w/ Phil Campbell And The Bastard Sons, Crossplane

Nitrogods online:

http://www.nitrogods.de

https://www.facebook.com/Nitrogods