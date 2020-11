Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Yngwie Malmsteen, Helloween, Edguy, Siebenbürgen uvm.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir nun zu Beginn die Acht-Minuten-Marke knacken und uns dann langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Yngwie Malmsteen – Eleventh Hour

Artist: Yngwie Malmsteen

Herkunft: Schweden

Song: Eleventh Hour

Album: Perpetual Flame

Genre: Neoclassical Heavy Metal, Hard Rock

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 8:03 Minuten

Link: https://www.yngwiemalmsteen.com

Primordial – The Golden Spiral

Artist: Primordial

Herkunft: Irland

Song: The Golden Spiral

Album: The Gathering Wilderness

Genre: Pagan Metal, Folk Metal, Black Metal, Celtic Metal

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 8:03 Minuten

Link: https://www.primordialofficial.com

Surturs Lohe – Vor Walvaters Thron

Artist: Surturs Lohe

Herkunft: Deutschland

Song: Vor Walvaters Thron

Album: Vor Walvaters Thron

Genre: Pagan Metal, Folk Black Metal

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 8:03 Minuten

Link: https://www.facebook.com/SurtursLoheOfficial/

Black Inhale – Die Alone

Artist: Black Inhale

Herkunft: Österreich

Song: Die Alone

Album: A Doctrine Of Vultures

Genre: Thrash Metal, Groove Metal

Veröffentlichung: 2016

Spielzeit: 8:03 Minuten

Link: http://blackinhale.com

Anathema – Restless Oblivion

Artist: Anathema

Herkunft: England

Song: Restless Oblivion

Album: The Silent Enigma

Genre: Alternative Rock, Dark Rock, Progressive Rock, Death Doom, Gothic Metal

Veröffentlichung: 1995

Spielzeit: 8:03 Minuten

Link: https://www.anathemamusic.com

Poisonblack – Down The Drain

Artist: Poisonblack

Herkunft: Finnland

Song: Down The Drain

Album: Of Rust And Bones

Genre: Dark Rock, Dark Metal, Gothic Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 8:03 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Poisonblack-11232455756/

Leaves‘ Eyes – Waves Of Euphoria

Artist: Leaves Eyes

Herkunft: Deutschland

Song: Waves Of Euphoria

Album: Sign Of The Dragonhead

Genre: Symphonic Metal, Folk Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 8:03 Minuten

Link: https://www.leaveseyes.de

Lemuria – The Hysterical Hunt

Artist: Lemuria

Herkunft: Belgien

Song: The Hysterical Hunt

Album: The Hysterical Hunt

Genre: Symphonic Black Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 8:03 Minuten

Link: https://www.facebook.com/lemuria.be/

Sigh – Desolation

Artist: Sigh

Herkunft: Japan

Song: Desolation

Album: Infidel Art

Genre: Black Metal, Avantgarde Metal

Veröffentlichung: 1995

Spielzeit: 8:03 Minuten

Link: https://www.facebook.com/pages/category/Musician-Band/SIGH-official-page-227550909275/

At Vance – Beethoven, 5th Symphony

Artist: At Vance

Herkunft: Deutschland

Song: Beethoven, 5th Symphony

Album: Decade (Compilation)

Genre: Neoclassical Power Metal, Power Metal, Heavy Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 8:03 Minuten

Link: https://www.facebook.com/atvanceofficial

Secrets Of The Moon – Miasma

Artist: Secrets Of The Moon

Herkunft: Deutschland

Song: Miasma

Album: Carved In Stigmata Wounds

Genre: Black Metal, Dark Metal, Dark Rock, Gothic Metal, Alternative Metal

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 8:03 Minuten

Link: http://www.secretsofthemoon.de

Edguy – Sacrifice

Artist: Edguy

Herkunft: Deutschland

Song: Sacrifice

Album: Rocket Ride

Genre: Heavy Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 8:03 Minuten

Link: https://edguy.net/eng/index.php

Sunn O))) – CandleGoat

Artist: Sunn O)))

Herkunft: USA

Song: CandleGoat

Album: Black One

Genre: Drone Doom

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 8:04 Minuten

Link: https://sunn.southernlord.com

My Dying Bride – Heroin Chic

Artist: My Dying Bride

Herkunft: England

Song: Heroin Chic

Album: 34.788%… Complete

Genre: Doom Metal, Death Doom, Gothic Doom Metal

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 8:04 Minuten

Link: http://mydyingbride.net

Siebenbürgen – Luna Luciferi

Artist: Siebenbürgen

Herkunft: Schweden

Song: Luna Luciferi

Album: Grimjaur

Genre: Melodic Black Metal, Dark Metal, Gothic Metal

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 8:04 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Siebenbürgen/1407

Seventh Avenue – Just Believe

Artist: Seventh Avenue

Herkunft: Deutschland

Song: Just Believe

Album: Rainbowland

Genre: White Metal, Heavy Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 1995

Spielzeit: 8:04 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Seventh_Avenue/4139

Heidevolk – Wodan Heerst

Artist: Heidevolk

Herkunft: Niederlande

Song: Wodan Heerst

Album: Walhalla Wacht

Genre: Folk Metal, Pagan Metal

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 8:04 Minuten

Link: http://www.heidevolk.com

Helloween – Revolution Now

Artist: Helloween

Herkunft: Deutschland

Song: Revolution Now

Album: Chameleon

Genre: Power Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 1993

Spielzeit: 8:04 Minuten

Link: https://www.helloween.org

Acid Reign – The Fear

Artist: Acid Reign

Herkunft: England

Song: The Fear

Album: The Fear

Genre: Thrash Metal

Veröffentlichung: 1989

Spielzeit: 8:04 Minuten

Link: https://www.facebook.com/acid.reign.thrash/

Axel Rudi Pell – All The Rest Of My Life

Artist: Axel Rudi Pell

Herkunft: Deutschland

Song: All The Rest Of My Life

Album: Shadow Zone

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Hard Rock

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 8:04 Minuten

Link: https://www.axel-rudi-pell.de

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.