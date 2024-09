Primordial, am 20.09.2024 live in Hanerau-Hademarschen (Vorbericht)

Headliner: Primordial

Support: Majak

Ort: Hademarscher Hof, Hanerau-Hademarschen

Datum: 20.09.2024

Kosten: ca. 32 € VK

Genre: Celtic Metal, Pagan Metal, Folk Metal

Link: Facebook Event

Die Saison der Clubkonzerte ist wieder in vollem Gange. Ende August gab es im nördlichsten Bundesland, genauer im beschaulichen Hanerau-Hademarschen, Geoff Tate zu erleben. Jetzt steht der nächste Gig im Hademarscher Hof vor der Tür. Als Last Minute Gig kündigt Betreiber Frank Olschewski die irischen Celtic Metal Helden Primordial an. Die Band hat ihre Wurzeln im Black Metal, gilt allerdings als Mitbegründer des Celtic Metal Genres und prägt dieses maßgeblich. Die atemberaubenden atmosphärischen Klänge um den Gesang von Frontmann A.A. Nemtheanga werden am 20.09.2024 den Festsaal in Hademarschen in Schwung bringen. Ihr aktuelles Album How It Ends erschien im letzten Jahr und wusste unseren Chefredakteur René zu begeistern, sein Review findest du hier. Als Support sind die Schleswig-Holsteiner Majak an Bord. Neben den musikalischen Leckerbissen kann vor Ort im Hademarscher Hof auch wieder das (bei mir sehr beliebte) Schlemmer Buffet zu einem fairen Kurs dazu gebucht werden. Tickets gibt es bei eventim.de, reservix.de, im Hademarscher Hof und in den bekannten Vorverkaufsstellen.