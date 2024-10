The Sheepdogs: neue EP „Hell Together“ kommt am 06.11., auf Tour ab 13.11.2024

Nach Paradise Alone folgt am 06.11. die neue EP Hell Together. Wie der Vorgänger erscheint Hell Together auf dem bandeigenen Label Right On Records, die Veröffentlichung auf CD und LP folgt voraussichtlich Ende November.

Nach den Paradise Alone-Singles Take Me For A Ride und Darlin‘ Baby gibt es ab sofort den neuen Track Handle My Biz im Stream.

Zur Entstehung von Handle My Biz sagt Frontmann Ewan Currie:

„Dieser Song begann wirklich ganz anders, er war viel gitarrenlastiger und alle Melodien waren gleich. Aber dann waren wir im Studio und Shamus und ich arbeiteten an einem Keyboard-Part und er spielte auf meiner Vox-Orgel und wir bekamen diesen coolen Sound heraus. Und dann spielte er diese Zeile, die eigentlich für einen anderen Teil des Songs gedacht war, und ich dachte mir: „Oh, das ist genau der Aufhänger.“ Das ist wirklich cool. Und genau das war das Keyboard-Lick, mit dem der Song beginnt und zu dem er immer wieder zurückkehrt.

Wir arbeiten wirklich hart. Wir touren einen Großteil des Jahres, und wir waren schon immer auf uns allein gestellt, selbst als wir bei einem großen Label waren, aus der Not heraus, um ehrlich zu sein. Das bedeutet, dass man viel Arbeit erledigen, im Studio und unterwegs. Man muss sich einfach ins Zeug legen. Wenn ich über meine Helden lese, haben sie viel Geld mit Plattenverkäufen und so verdient, aber das ist jetzt eine andere Welt und man muss sein Geschäft in dieser Hinsicht führen. Aber nicht nur in der Musik, sondern im ganzen Leben. Manchmal fühlt es sich einfach überwältigend an, mit all dem Scheiß, den man ständig zu erledigen hat. ich hatte in den letzten paar Jahren viel zu tun und versuche einfach, über alles den Überblick zu behalten. Ich kann mich nicht daran erinnern, mir diesen Satz (Handle My Biz) ausgedacht zu haben, aber aus irgendeinem Grund ist mir das in den Sinn gekommen. Wir haben das Glück, Musiker zu sein und damit unseren Lebensunterhalt zu verdienen, aber es ist definitiv eine Menge Arbeit.“

Nur wenige Bands fangen die Vergangenheit so elegant ein wie The Sheepdogs. Seit ihrer Gründung im Jahr 2004 hat die Band aus Saskatoon, Kanada, Rock’n’Roll, Roots und Blues mit einer Leidenschaft und Freude verschmolzen, die aus ihren Songs spricht – alles verbunden mit Harmonien, die an Crosby, Stills, Nash & Young und andere Geister des Laurel Canyon erinnern. Sie gewannen Juno Awards, verkauften mehrere Platin-Alben und wurden die ersten ungesignten Coverstars des Rolling Stone. Jetzt, nachdem sie die Welt der Major-Labels hinter sich und ihre Master zurückgekauft haben, machen sie die Dinge genau nach ihren eigenen Vorstellungen. Paradise Alone und Hell Together sind der erste Vorgeschmack auf dieses neue Kapitel und erscheinen bei ihrem eigenen Label Right On Records.

„Es erlaubt uns, verschiedene Dinge auszuprobieren, und wir sind begeistert von der Aussicht darauf“, sagt Bassist/Bandmanager Ryan Gullen. „Wir leben in einer Welt der kurzen Inhalte, so scheint es, und ich denke, der beste Inhalt, den eine Band veröffentlichen kann, ist Musik, mehr als TikTok-Videos oder was auch immer. Es geht darum, die Häufigkeit, mit der wir Musik veröffentlichen, zu erhöhen und Dinge anders zu machen, als wir es in der Vergangenheit getan haben, aufgrund der Zwänge eines Labels.“

Paradise Alone und Hell Together sind Meisterwerke im Kleinformat und zeigen einige der besten Songs der Sheepdogs-Karriere. Paradise Alone, produziert von Frontmann Ewan Currie, unterstützt von Matt Ross-Spang (Rival Sons, Jason Isbell, Margo Price) als Engineer und aufgenommen bei Southern Grooves in Memphis, Tennessee, vermischt die groovigen Rockinstinkte der Sheepdogs mit dem gefühlvollen Erbe ihres Entstehungsortes – durchdrungen von einem freien Geist, der ihre neue Unabhängigkeit widerspiegelt.

Die Idee zu Hell Together entstand schon bei den Aufnahmen zu Paradise Alone, aufgenommen wurden die Songs dann aber erst in Toronto mit Thomas D’Arcy (July Talk, Yukon Blonde, etc).

„Matt ist eher ein Soul-Typ“, sagt Currie über Ross-Spang, mit dem sie 2015 auf dem Album Future Nostalgia zusammengearbeitet hatten – die Band wird heute durch die langjährigen Mitglieder Sam Corbett (Schlagzeug) und Shamus Currie (Keyboards, Posaune, Gitarren…) und den neuen Gitarristen Ricky Paquette komplettiert. „Seine wahre Liebe gilt der Soulmusik, und das ist vielleicht auch mein Lieblingsgenre. Wir bringen den Rock mit, und ich mag es, dass er eine andere Sensibilität mitbringt. Er denkt immer an warme, gefühlvolle Sachen, gute Orgelsounds und coole Schlagzeugparts.“ Die Saat für Paradise Alone wurde Anfang des Jahres 2023 gepflanzt. Nach einigen schwierigen Zeiten in seinem Privatleben fand sich Ewan Currie allein auf den Florida Keys wieder. Er saß am Ende einer Bar, trank Mezcal und sah zu, wie andere Menschen eine wunderbare Zeit hatten, und nahm den lieblichen Country der 80er und 90er Jahre von Alan Jackson und der Nitty Gritty Dirt Band in sich auf – ganz zu schweigen von der üppigen, aus einer Kokosnuss trinkenden Stimmung von Margaritaville.

Zu Hause in Toronto sickerten diese liebenswert unironischen Country-Töne in seinem Kopf. Aber es dauerte eine Weile, bis er sie in Songs umsetzen konnte. Gleichzeitig stand Currie kurz davor, 40 zu werden (ganz zu schweigen vom 20-jährigen Jubiläum der Sheepdogs im Jahr 2024). „Es war mir nicht entgangen, dass ich das Potenzial für eine Midlife-Crisis vor mir hatte. Aber ich beschloss, mich nicht voll darauf einzulassen. Ich hatte einfach eine schlechte Zeit, und dann dachte ich: ‚Na gut, ich schreibe ein paar Songs‘. Das ist es, was mein Leben ausmacht. Ich bin Musiker, das ist es, was ich tue. Ich bin so verdammt glücklich, dass ich mit diesem Job meinen Lebensunterhalt bestreiten kann.“

Dieses Gefühl der Lebensfreude kehrte im April 2024 zurück, als die Band – bewaffnet mit einer Dropbox voller Demos und ohne jegliche Übung – nach Memphis fuhr. Umgeben von haufenweise schönem Vintage-Equipment in Southern Grooves war es eine fröhliche, wenn auch intensive Zeit. In den nur fünf Tagen, die sie dort verbrachten, spielten sie einen Song pro Tag ein. Dennoch war es etwas Besonderes, nur ihren Anweisungen zu folgen, hart zu arbeiten, aber die Erfahrung zu genießen.

„Ich meine, man muss schon ziemlich verrückt sein, um in einer Band zu spielen“, meint Gullen, „und dann ist es noch schwieriger, erfolgreich zu sein und es aufrechtzuerhalten. Es ist also schön, vor sich selbst Rechenschaft ablegen zu müssen und nicht vor dieser geheimnisvollen Person in einem gläsernen Gebäude.“

Der Zeitplan in Memphis war allerdings eng getaktet, aber die Idee für Hell Together war schon fest verankert, wie Ewan erklärt:

„Wir wussten, dass wir mehr Musik machen wollten, und wir hatten nicht viel Zeit, also haben wir am Ende zwei EPs gemacht. Das hängt mit dem Wunsch zusammen, die Musik regelmäßiger zu veröffentlichen, anstatt wie bisher alle zweieinhalb Jahre ein Album herauszubringen.

Als wir die beiden EPs hatten, dachte ich, es wäre wirklich cool, wenn es eine Möglichkeit gäbe, sie zu verknüpfen. Das erste Album heißt Paradise Alone, also habe ich mit Mat nur einen Scherz über Hell Together gemacht und gelacht. Aber ich habe immer mehr darüber nachgedacht und mir gefiel die Idee von Hell Together wirklich gut. Denn es ist die Idee, dass selbst wenn man etwas sehr Schwieriges durchmacht, wenn man mit seinen Leuten zusammen ist, es diese Stärke gibt, die entsteht, wenn man zusammen ist, dass man sich allem stellen kann. Ich fand, dass es ein lustiges Wortspiel mit einem Augenzwinkern war, aber auch ein starker Ausdruck.

Ich dachte, dass es sie gut zusammenbrachte und eine lustige Verbindung darstellte. Und wenn es darum geht, keine 12-Song-Platte mehr zu veröffentlichen, dann sollten wir mehr lustige Dinge tun, wie zwei lose miteinander verbundene EPs herauszubringen.“

Und das sind The Sheepdogs von Grund auf. Zwanzig Jahre später legen sie ihre eigene Messlatte immer noch höher. Immer noch auf der Suche nach dem nächsten durchdachten Detail. Sie schreiben immer noch Songs, die sich zeitlos anfühlen – Songs, in die man sich verlieben kann. Jetzt, wo sie die Macht haben, zu veröffentlichen, was sie wollen und wann sie wollen (für den Herbst ist bereits ein weiteres Album in Planung), könnte man sagen, dass sie gerade erst anfangen.

„Es hat etwas mit dem Aufwachsen in der Mittelschicht zu tun“, sinniert Currie, „wir müssen einfach weitermachen. Und so arbeiten wir immer noch sehr hart, wir konzentrieren uns, und ich habe das Gefühl, dass wir eine Menge wirklich guter Musik zu machen haben. Ich bin also sehr optimistisch und aufgeregt, weil ich das Gefühl habe, dass wir noch eine Menge kreativer Dinge zu sagen haben. It feels really good.“

Auf Tour geht es im November:

13.11. München, Strom

14.11. Dresden, Beatpol

15.11. Berlin, Frannz

17.11. Hamburg, Bahnhof Pauli

26.11. Köln, Luxor

Alle Shows mit Support: The Commoners