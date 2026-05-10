Sorrow Sphere: das neue Album „The Wizard Of Doom“ erscheint in Kürze

Die düsteren Atmosphären, die schleppenden Rhythmen und schweren Klänge von Sorrow Sphere – der Epic-Doom-Metal-Band aus Kalabrien – sind zurück. Der Nachfolger ihres 2024 veröffentlichten Debütalbums Demonotheism trägt den Titel The Wizard Of Doom. Es handelt sich dabei um eine 30-minütige EP, die am 12. Juni digital über Club Inferno Entertainment erscheinen wird.

Ernesto „Doomlord“ Menga, der kreative Kopf des Projekts, ist als einziges Mitglied der ursprünglichen Besetzung verblieben. Für das neue Material hat er sich mit Giuseppe „Buzz“ Nicolò von Memories Of A Lost Soul zusammengetan.

The Wizard Of Doom markiert eine Rückkehr zu jenen dunkleren und tiefgründigeren Doom-Klängen, die Sorrow Sphere Ende der 90er-Jahre – zur Zeit der Bandgründung – auszeichneten; diese wurden jedoch dank der professionellen Produktion in den Lost Soul Studios, die sich im Besitz ebenjenes Giuseppe „Buzz“ Nicolò befinden, um einen moderneren und ausgereifteren Sound ergänzt.