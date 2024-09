Fifth Angel auf „When Angels Kill“ European-Tour 2024 am 19.09.2024 im Bambi Galore, Hamburg

Event: Fifth Angel – When Angels Kill European Tour 2024

Bands: Fifth Angel, Tragedian

Ort: Bambi Galore, Öjendorfer Weg 30a, 22119 Hamburg

Datum: 19.09.2024

Kosten: VVK 23 €, AK 25 €

Zuschauer: ca. 100

Genre: Heavy Metal, Melodic Metal, Hard Rock, Power Metal, Melodic Rock, US Metal

Links: https://kulturpalast.live/

Setlist Fifth Angel:

The Night In The Fallout Shout It Out Midnight Love Time Will Tell Cry Out The Fools When Angels Kill We Are Immortal Resist The Tyrant Wings Of Destiny (inklusive Gitarrensolo als Intro) Call Out The Warning Cathedral Fifth Angel (mit Gabriel Palermo von Tragedian) Stars Are Falling We Rule Lights Out

Eine Art Legendenstatus haben die US-Metaller Fifth Angel mit ihren beiden 80er-Jahre Alben. Fifth Angel und Time Will Tell sind qualitativ sehr hochwertig, sodass es unverständlich ist, warum dem Quintett nicht der große Erfolg beschert wurde. Oder war der Glam Rock und Hair Metal Ende der 80er einfach zu übermächtig? Ein Problem der Fifth Angel war die fehlende Stabilität bei der Bandbesetzung. Bereits zwischen den beiden Longplayern in den 80ern wechselte die Besetzung an der Gitarre. Der Erfolg blieb ebenfalls aus, sodass sich die Engel auflösten. Seit 2017 sind die Herren wieder aktiv und haben 2018 (The Third Secret) und 2023 (When Angels Kill) neues Material veröffentlicht. Nur Bassist John Macko und Drummer Ken Mary sind auf allen LPs der Fifth Angel zu hören. Seit 2019 ist Steven Carlson für den Gesang zuständig. Hier haben Fifth Angel einen wahren Glücksgriff getätigt. Carlson hat eine unglaubliche Bühnenpräsenz und kommt dem ursprünglichen Sänger Ted Pilot sehr nah. Beim Keep It True 2023 haben Fifth Angel einen sehr starken Gig hingelegt. Was können die Herren im kleinen Club?

Klingt unglaublich, ist aber wahr. When Angels Kill European Tour 2024 ist die erste Europa-Tour der Fifth Angel. Der Auftakt obliegt einem lokalen Support in den jeweiligen Locations. In Hamburg sind das Tragedian mit der bekannten Szenegröße Gabriel Palermo an der Gitarre. Leider ist es schwierig für Tragedian das komplette Line-Up auf die Bühne zu stellen. Sänger Joan Pabón ist nicht verfügbar. Sein Ersatz kommt nicht annähernd an den melodischen Gesang heran, sodass Tragedian ganz anders rüberkommen. Allen voran der Hit Destiny klingt völlig anders als die Interpretation von Pabón. Auch wenn es verständlich ist, dass für einen Gig, der finanziell so lukrativ ist wie der Verkauf von getrockneten Kastanienblättern, Kompromisse gefunden werden müssen: Tragedian sind heute eine Enttäuschung.

Der Umbau im Bambi Galore ist schnell erledigt und ein paar Minuten nach 21 Uhr stehen die fünf Herren auf der Bühne. Der eigentliche Drummer Ken Mary ist nicht dabei. Ihn vertritt Marco Prij, der die Sticks von Mary auch bei Flotsam & Jetsam bereits in der Hand hatte. Ethan Brosh ist live generell mit den Fifth Angel unterwegs. Steve Conley, der Gitarrist von Flotsam & Jetsam, konzentriert sich primär auf den progressiven Thrash. Auch beim Keep It True 2023 ersetzte Brosh den Flotsam & Jetsam Gitarristen.

Es gibt ein Into und spätestens als Sänger Carlson die Bretter betritt, zeigt sich eine unglaubliche Intensität. Carlson füllt die Bühne fast allein und die drei Kracher zum Auftakt (The Night, In The Fallout und Shout It Out) sorgen dafür, dass eine knisternde Atmosphäre in der Luft liegt.

Auch die nachfolgenden Stücke sind allesamt aus den 80ern. Der Hit ist Time Will Tell, der es sogar als Video bis zu MTV schaffte. Das Publikum zeigt sich textsicher und grölt die Refrains von zum Beispiel Cry Out The Fools mit. Es ist kochend heiß im kleinen Club und der Gig nimmt legendäre Formen an. Publikum und Band haben Bock. Wings Of Destiny mit einem Gitarrensolo als Intro oder Cathedral: Viel besser geht ein Liveauftritt im kleinen Rahmen nicht. Die Interaktion zwischen Band und Publikum ist nahezu perfekt und toppt den Gig auf dem Keep It True vor circa 18 Monaten.

Zum Namensgeber Fifth Angel kommt Gabriel Palermo von Tragedian mit auf die Bühne und Carlson überlässt der Saitenfraktion die Bühnenmitte. Ganz entspannt sitzt er am Rand und erfreut sich über die elektrisierende Atmosphäre. Irgendwann geht jedes Konzert zu Ende. Nach We Rule gönnen sich die Herren eine Verschnaufpause, um passend zum Schluss die Lichter auszuknipsen. Lights Out von UFO ist ein Cover, aber auf der Time Will Tell zu finden. Publikum und Band verneigen sich voreinander. Nach wenigen Minuten sind die Herren abgetrocknet im Club unterwegs und signieren Tonträger oder stehen für Fotos und Gespräche zur Verfügung. Was für ein genialer Abend. Vielen Dank an Ed Archer, John Macko, Steven Carlson, Marco Prij und Ethan Brosh.