Helga: verzaubern den „Rising Metal Talent Showcase“ auf der IFF 2024 in London

Mit großer Ehrfurcht und Vorfreude kündigt Season of Mist den ätherischen Auftritt von Helga beim Rising Metal Talent Showcase auf dem diesjährigen IFF an.

Das mystische Ensemble wird seine eindringlich schönen Melodien auf einer Bühne entfalten, die sich nach ihrer einzigartigen Mischung aus dunklen, atmosphärischen und melodischen Klängen sehnt. Aus den Tiefen des schwedischen Hinterlandes und der Stadt York stammend, hallt die Musik von Helga von den leuchtenden Geistern der Birkenwälder und nordischen Märchen wider.

Letzten Mittwoch verkündete die britische Band mit Stolz, dass sie eine weitere hohe Auszeichnung erhalten hat. Ihr Song Burden gewann den Hauptpreis in der Kategorie Rock während der ersten Runde des diesjährigen John Lennon Songwriting Contest.

„Burden is a song that we’re very proud of“, sagt Helga. „To win something like this means the world to us.“

Der Preis besteht aus einer akustisch-elektrischen Taylor AD17e-Gitarre und anderem Aufnahme-Equipment. Im kommenden April wird Burden in einer Online-Abstimmung gegen den Gewinner der Session II antreten, um den Gesamtsieger in der Kategorie Rock zu ermitteln.

Burden erzählt eine Geschichte des Aufgebens und seiner Komplexität. Spektrale Streicher und imposante Drums verschmelzen zu einer beruhigenden Mischung aus Emotionen, während Sängerin Helga Gabriel erkennt, dass sie endlich ihren Platz in dieser Welt gefunden hat.

Seht euch Helgas Video zu Burden hier an:

„This was the first song written for Wrapped In Mist„, sagt Helga. „It was inspired by the pain of leaving my home in the Dalarna woods and the hope that comes with new connections and relationships.“

Wrapped In Mist ist auf Season Of Mist erhältlich.

Wrapped In Mist – Tracklist:

1. Skogen Mumlar

2. Burden

3. Water

4. If Death Comes Now

5. Farväl

6. Alive Again

7. Vast And Wild

8. Som En Trumma

9. Mountain Song

10. Wrapped In Mist

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Style: Haunted Ethereal Progressive Metal

FFO: Opeth, Anna Von Hasswolff, Alcest, The Gathering, Mt. Zion, Myrkur, King Crimson

Bestellung: https://redirect.season-of-mist.com/HelgaWrappedInMist

Stream: https://orcd.co/wrappedinmistpresave

Helga Live @ The IFF Metal Mixer

26. September London, UK @ Arch 33 [Anmelden]

Im November wird die Band zusammen mit den isländischen Metal-Cowboys Sólstafir die zweite Hälfte ihrer Europatournee bestreiten, zusammen mit den finnischen Black-Metal-Psychedelikern Oranssi Pazuzu.

Nordic Descent Tour 2024

13 Nov: Groningen, NL @ De Oosterpoort

14 Nov: Nijmegen, NL @ Doornroosje

15 Nov: Maastricht, NL @ Muziekgieterij

16 Nov: Brussels, BE @ Botanique

17 Nov: Bielefeld, DE @ Forum

19 Nov: Lille, FR @ Le Splendid

20 Nov: Brighton, UK @ Concorde 2

21 Nov: Manchester, UK @ Club Academy

22 Nov: Dublin, IR @ Opium

23 Nov: Glasgow, UK @ Queen Margaret Union

24 Nov: London, UK @ Electric Brixton

26 Nov: Paris, FR @ La Machine Du Moulin Rouge

27 Nov: Rennes, FR @ L’Antipode

28 Nov: Toulouse, FR @ Metronum

29 Nov: Pamplona, ES @ Sala Totem

30 Nov: Madrid, ES @ Sala Mon

01 Dec: Barcelona, ES @ Razzmatazz 2

03 Dec: Milano, IT @ Alcatraz

04 Dec: Pratteln, CH @ Z7

05 Dec: München, DE @ Technikum

06 Dec: Vienna, AT @ Simm City

07 Dec: Warsaw, PL @ Proxima

08 Dec: Leipzig, DE @ Taubchental

09 Dec: Berlin, DE @ Metropol

Tickets: https://solstafir.is/live

Helga stammen aus dem schwedischen Hinterland von Dalarna und Halifax, West Yorkshire, und haben sich 2019 in York, North Yorkshire, zusammengeschlossen. Das Quintett um Sängerin Helga Gabriel hat sich auf der Suche nach dunkleren Erscheinungsformen auf eine musikalische Alchemie eingelassen.

„We draw on many different influences from Swedish folk to progressive metal to post-rock to black metal to pop. Distilling this into a single style is a challenge.“ – Cai S.

Mit dieser Fülle an Schichten und Genres gipfeln Helga auf ihrem Debütalbum Wrapped In Mist in düsteren Klageliedern über Sterblichkeit und geistige Gesundheit, unterstrichen von formidablem Schlagzeugspiel, geisterhaften Streichern und tuckernden Riffs.

Der Eröffnungssong des Albums, Skogen Mumlar (The Forest Murmurs), taucht sogleich in gefühlvolle Traumlandschaften ein, die die Haare zum Zittern bringen, während Ennio Morricone als Muse des Intros widerhallt.

Doch im weiteren Verlauf von Wrapped In Mist offenbaren Songs wie Farväl (Farewell) Helgas Black Metal und düstere Sensibilität. Die Walzer-Coda des Albums kokettiert mit einem melodischen Barock, der in einem Opeth-ähnlichen Höhepunkt gipfelt.

Die Entstehung von Wrapped In Mist verspricht, Helga nach der Veröffentlichung tief in das Rampenlicht faszinierender Live-Auftritte zu stürzen. Diese Band aus den Hügeln und Wäldern des ländlichen Raums ist für eine Reise bestimmt, die es wert ist, verfolgt zu werden.

Helga – Besetzung:

Helga Gabriel – Gesang

Cai Sumption – Gitarre

Cameron Gledhill – Gitarre

Ryan Fairclough – Bass

Sami Javed – Schlagzeug

Helga online:

https://helgamusic.bandcamp.com

https://facebook.com/helgadalarna

https://instagram.com/forestchildhelga