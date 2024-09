Portrait – Release Show for the New Album „The Host“ am 22.09.2024 im Bambi Galore, Hamburg

Event: Portrait – Release Show for the New Album The Host

Bands: Portrait, Blind Man’s Gun

Ort: Bambi Galore, Öjendorfer Weg 30a, 22119 Hamburg

Datum: 22.09.2024

Kosten: VVK 23 €, AK 25 €

Zuschauer: ca. 50

Genre: Heavy Metal, Hard Rock, Melodic Metal, Melodic Rock

Setlist Portrait:

The Blood Covenant Voice Of The Outsider At The Ghost Gate Sound The Horn Curtains (The Dumb Supper) Burn The World From The Urn Consecration Beast Of Fire Beware The Demons The Night

In den größeren Städten und Ballungsgebieten gibt es nicht nur einmal im Jahr ein Überangebot. Hamburg am 22.09.2024 ist so ein Tag. Die großen Events sind Linkin Park in der Halle in Stellingen und Fußball auf’m Kiez. Dazu sind Sonata Arctica in der Markthalle. Dass es für Portrait schwer wird, unter diesen Voraussetzungen auf einem Sonntagabend das Bambi Galore zu füllen, war vorher klar. Dass sich aber nur circa 50 Nasen nach Billstedt verirren, ist eine glatte Enttäuschung. Klar, der Tag vorher in der Markthalle und dem Deaf Forever Birthday Bash steckt auch noch in den Knochen. Aber trotzdem: Portrait haben mit The Host ein bärenstarkes Album am Start und toppen ihre grandiose Diskografie mit einem weiteren Highlight.

Der Versuch, den Diamantenkönig aus Dänemark für den heutigen Abend zu gewinnen, ist leider gescheitert. Der King nahm einfach das Telefon nicht ab. So bleibt nur ein lokaler Support. Das sind Blind Man’s Gun aus Hamburg, die sich irgendwo zwischen Heavy Metal und Hard Rock bewegen. Der Truppe um Sängerin Nadine „Naddy“ Meyer ist nicht negatives vorzuwerfen und liefert unterhaltsame Melodien und Rhythmen. Trotzdem passt der Sound des Quintetts nur bedingt zum Falsettgesang von Portrait. Das war aber vorher klar, sodass sich viele Metalheads die letzten Sonnenstrahlen des Tages auf dem Vorplatz bei einem Bier gönnen.

Gegen kurz vor 21 Uhr ist die Bühne für den Headliner präpariert. Es gibt ein Intro, bevor The Blood Covenant vom neuen Werk The Host erklingt. Musikalisch passt alles und es ist immer wieder bewundernswert, wie Sänger Per Lengstedt in den Falsettgesang wechselt. Die Meute vor der Bühne genießt den Auftritt und Portrait liefern eine passende Show, egal ob 50 oder 500 Nasen vor der Bühne stehen.

Insgesamt vier Nummern von The Host gibt es auf die Ohren (neben dem Opener noch Voice Of The Outsider, Sound The Horn und From The Urn). Leider bleibt das Quintett den elfminütigen Übersong The Passions Of Sophia schuldig. Nach dem Gig erzählt Bandchef Chris Lindell, dass der Song schon auf die Bühne gebracht werden soll, aber für eine größere Show zum Ende des Sets.

Die Klassiker dürfen nicht fehlen und die Anfangstage werden mit Consecration und dem Finale mit Beware The Demons gewürdigt. Insgesamt gibt es leider nur zehn Songs, da Portrait anscheinend nur ein Set für den Slot auf einem Festival in Frankreich vorbereitet haben.

Gerade vor wenigen Tagen waren Fifth Angel an gleicher Stelle und lieferten eine 90-minütige Show, obwohl die Herren sowohl Festivals als auch Headliner-Slots auf ihrer Tour spielen. Es wäre wünschenswert, wenn Portait zukünftig auf den Headliner-Gigs zwei oder drei Songs mehr spielen als bei den Festivals. Der Konzertabend ist bereits um kurz vor 22 Uhr zu Ende. Das ist gut für den Chef der Metalheads. Die sind früh im Bett und am Montag pünktlich beim Job.