Iron Maiden: phänomenale Nachfrage bei der „Run For Your Lives World Tour 2024/2025“

Aufgrund der phänomenalen Nachfrage wurde der Run For Your Lives Tour 2025 eine zusätzliche Show in Berlin bestätigt.

30. Juli 2025 – Waldbühne, Berlin

Adrian Smith sagt: „Die Waldbühne ist ein fantastischer Ort, um zu spielen, und wir hatten dort immer ein unglaubliches Publikum. Wir haben hier schon zwei- oder dreimal gespielt und freuen uns sehr, dass wir nun zwei Abende auf der Run For Your Lives World Tour spielen dürfen! Danke, deutsche Fans!“

Iron Maiden starten ihre Run For Your Lives World Tour am 27. Mai nächsten Jahres in Budapest, gefolgt von 27 Stadion-, Festival- und Arenashows in ganz Europa. Die Tournee markiert das 50-jährige Bestehen der von Steve Harris Ende 1975 gegründeten Band, und um dies zu feiern, wird Maiden-Fans eine ganz besondere Setlist versprochen, die sich über die neun Studioalben von Iron Maiden bis Fear Of The Dark erstreckt, zusammen mit ihrer spektakulärsten und aufwändigsten Show aller Zeiten!

Freitag, 11. Juli – Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Dienstag, 15. Juli – Bürgerweide, Bremen

Freitag, 25. Juli – Deutsche Bank Park, Frankfurt

Samstag, 26. Juli – Cannstatter Wasen, Stuttgart

Dienstag, 29. Juli – Waldbühne, Berlin

Mittwoch, 30. Juli – Waldbühne, Berlin – Zusatztermin!

Der allgemeine Vorverkauf für alle Termine hat am Freitag, 27. September 2024 – 10.00 Uhr begonnen. Tickets sind bei den Ticketanbietern CTS Eventim unter www.eventim.de/artist/iron-maiden/ oder MyTicket unter www.myticket.de/de/iron-maiden-tickets sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Trooper VIP-Packages sind für alle Shows erhältlich.

Mehr Infos zur bevorstehenden Tour von Iron Maiden findet ihr hier: