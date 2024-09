Iron Maiden: haben ihre „Run For Your Lives“ World-Tour angekündigt

Iron Maiden werden ihre Run For Your Lives World Tour am 27.05.2025 nächsten Jahres mit zwei Nächten in Budapest starten, gefolgt von 27 Stadion-, Festival- und Arena-Shows in ganz Europa. Die Tournee markiert das 50-jährige Bestehen der von Steve Harris Ende 1975 gegründeten Band, und um dies zu feiern, wird Maiden-Fans eine ganz besondere Setlist versprochen, die sich über die neun Studioalben von Iron Maiden bis Fear Of The Dark erstreckt, zusammen mit ihrer spektakulärsten und aufwändigsten Show aller Zeiten!

Die Tourdaten finden sich unten. Tickets gibt es ab Mittwoch, 25.09.2024, 10 Uhr im exklusiven Online Presale bei CTS Eventim unter https://www.eventim.de/artist/iron-maiden/. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, dem 27.09.2024, um 10 Uhr. Wie gewohnt wird es einen exklusiven Pre-Sale für Mitglieder des Iron Maiden Fanclubs geben. Dieser startet bereits am Montag, dem 23.09.2024, 10 Uhr. Weitere Infos dazu unter https://www.ironmaiden.com/. Trooper VIP Packages werden bei allen Shows erhältlich sein.

Leadsänger Bruce Dickinson betont: „Das nächste Jahr ist ein ganz besonderes Jahr für Iron Maiden und wir werden unseren Fans ein einmaliges Live-Erlebnis bieten. Das ist eine Tour, die ein Lächeln auf dein Gesicht und ein Jubeln in deine Kehle zaubern wird. Wenn du uns schon einmal gesehen hast, kannst du dich bereit machen, dieses Erlebnis auf eine ganz neue Ebene zu heben. Wenn du uns noch nie gesehen hast: Worauf zur Hölle wartest du? Dies ist deine Chance, herauszufinden, was du verpasst hast! Iron Maiden wird euch definitiv kriegen!“



Manager Rod Smallwood ergänzt: „50 Jahre Maiden und ich bin seit 46 davon dabei! Mit weit über 100 Millionen verkauften Alben und fast 2500 Shows in 64 Ländern (Tendenz steigend) und unzähligen Millionen von Fans lieben wir noch immer jede Sekunde und betrachten jede Tour als neue Herausforderung, um unseren Fans etwas Neues und Aufregendes zu bieten. Und für diese ganz besondere Tour ziehen wir alle Register!

Wir werden Klassiker und Fanlieblinge der ersten neun Alben, von Iron Maiden bis Fear Of The Dark, spielen, von denen wir viele seit Jahren nicht mehr gespielt haben und viele, die wir wahrscheinlich in Zukunft nie wieder spielen werden. Wir haben bereits seit Monaten hart daran gearbeitet, eine noch spektakulärere und aufwändigere neue Show auf die Beine zu stellen, die die Songs mehr zum Leben erwecken wird, als wir es jemals zuvor konnten. Für Iron Maiden und natürlich auch für Eddie werden das ein paar gewaltige Jahre werden, und wir sind sehr aufgeregt darüber, was wir im Laufe unseres gesamten 50. Jahres für euch Fans noch in petto haben. Ich verspreche, dass ihr alle sehr glücklich sein werdet!“

Special Guests auf der ersten Hälfte der Tour, inklusive der Outdoor-Shows in London und Dublin und mit Ausnahme der Arenen in UK, werden die amerikanischen Rocker Halestorm sein. Die zweite Hälfte der Tour bietet Schwedens Avatar als Gäste. Und schließlich wird die britische Metal-Band The Raven Age alle UK- und Irland-Shows eröffnen. Bei den Festivals gilt natürlich das jeweils angekündigte Festival-Billing.

Run For Your Lives World Tour 2025

Mai 2025

Dienstag, 27. Mai – Budapest Aréna, Budapest, Ungarn (+)

Samstag, 31. Mai – Letnany Airport, Prag, Tschechien (+)

Juni 2025

Sonntag, 01. Juni – Tipos Arena, Bratislava, Slowakei (+)

Donnerstag, 05. Juni – Trondheim Rocks, Trondheim, Norwegen (Festival)

Samstag, 07. Juni – SR-Bank Arena, Stavanger, Norwegen (+)

Montag, 09. Juni – Royal Arena, Kopenhagen, Dänenmark (+)

Donnerstag, 12. Juni – 3Arena, Stockholm, Schweden (+)

Freitag, 13. Juni – 3Arena, Stockholm, Schweden (+)

Montag, 16. Juni – Olympic Stadium, Helsinki, Finnland (+)

Samstag, 21. Juni – Utilita Arena, Birmingham, England (**)

Sonntag 22. Juni – Co-op Live, Manchester, England (**)

Mittwoch, 25. Juni – Malahide Castle, Dublin, Irland (+/**)

Samstag, 28. Juni – London Stadium, London, England (+/**)

Montag 30. Juni – Ovo Hydro, Glasgow, Schottland (**)

Juli 2025

Donnerstag, 03. Juli – Eurockéennes Festival, Belfort, Frankreich (Festival)

Samstag, 05. Juli – Estadio Cívitas Metropolitano, Madrid, Spanien (++)

Sonntag, 06. Juli – MEO Arena, Lisbon, Portugal (++)

Mittwoch, 09. Juli – Hallenstadion, Zürich, Schweiz(++)

Freitag, 11. Juli – Veltins-Arena, Gelsenkirchen, Deutschland (++)

Sonntag, 13. Juli – Stadio Euganeo, Padova, Italien (++)

Dienstag, 15. Juli – Bürgerweide, Bremen, Deutschland (++)

Donnerstag, 17. Juli – Ernst Happel Stadion, Wien, Österreich (++)

Samstag, 19. Juli – Paris La Défense Arena, Paris, Frankreich (++)

Mittwoch, 23. Juli – GelreDome, Arnhem, Niederlande (++)

Freitag, 25. Juli – Deutsche Bank Park, Frankfurt, Deutschland (++)

Samstag, 26. Juli – Cannstatter Wasen, Stuttgart, Deutschland (++)

Dienstag, 29. Juli – Waldbühne, Berlin, Deutschland (++)

August 2025

Samstag, 02. August – PGE Narodowy, Warschau, Polen (++)

+ = Halestorm

** The Raven Age

++ = Avatar

Iron Maiden sind derzeit noch unterwegs, um die letzten Dates ihrer gefeierten The Future Past Tour zu spielen, die sie Anfang des Monats nach Australien und Neuseeland führte und nach Shows in Japan, Kanada, den USA, Mexiko, Kolumbien, Chile und Argentinien dann im Dezember in Sao Paulo, Brasilien, mit zwei Konzerten im gigantischen Allianz Parque Stadium enden wird.