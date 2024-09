DOOL: kommen ab 10.10. zusammen mit Hangman’s Chair auf Europatour

Im April dieses Jahres haben DOOL ihr drittes Album The Shape Of Fluidity veröffentlicht. Nun gehen sie im Oktober auf Tour:

Currents Colliding European Tour 2024

10.10.2024 Colmar – Le Grillen

11.10.2024 Karlsruhe – Stadsmitte

12.10.2024 Cologne – Club Volta

14.10.2024 Hamburg – Bahnhof Pauli

15.10.2024 Copenhagen – Stengade

16.10.2024 Berlin – Hole44

17.10.2024 Poznan – 2Progi

18.10.2024 Krakow – Hype Park

19.10.2024 Vienna – Viper Room

21.10.2024 Aarau – Kiff

22.10.2024 Montpellier – Victoire 2

23.10.2024 Martigny – Sunset Bar

24.10.2024 Paris – Le Trabendo

25.10.2024 Nilvange – Le Gueulard Plus

26.10.2024 Lille – The Black Lab

27.10.2024 Aalst – CINEMA

29.10.2024 Bristol – The Fleece

30.10.2024 London – Downstairs at the Dome

31.10.2024 Dublin – Grand Social

01.11.2024 Glasgow – Slay

02.11.2024 Damnation Fest – Manchester

Infos zum aktuellen Album könnt ihr hier nachlesen: