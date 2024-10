Living The Dream – Together Tour 2024 – Tarja und Marko Hietala am 12.09.2024 im Anker in Leipzig

Eventname: Living The Dream – Together Tour 2024

Headliner: Marko Hietala, Tarja

Vorband: Chaoseum

Ort: Anker, Leipzig

Datum: 12.09.2024

Kosten: VVK 52,60 €

Genre: Symphonic Metal

Besucher: ca. 1000 Besucher

Link: www.anker-leipzig.de

Setlisten:

Marko Hietala

Tarja Star, Sand And Shadow Dead God’s Son (12 String) Isäni Ääni (12 String) For You Rebel Of The North Frankenstein’s Wife Proud Whore Juoksen Rautateitä Left On Mars (with Tarja) Stones (12 String) War Pigs (Black Sabbath – Cover) Eye Of The Storm Demons In You Falling Awake Die Alive I Feel Immortal Oasis Shadow Play Dead To The World (Nightwish – Cover) Dark Star Dead Promises Planet Hell (Nightwish – Cover) I Walk Alone Victim Of Ritual Wish I Had An Angel (Nightwish – Cover) Until My Last Breath

Die Schweizer Nu-Metal/Metalcore-Band Chaoseum eröffnet den Abend. Da neben der Verlegung des Spielortes wohl auch noch eine zeitliche Verlegung stattgefunden hat, mit der ich nicht gerechnet habe, komme ich zu spät für die Vorband und kann nur noch den letzten Song mit einem Ohr mitnehmen. Für einen richtigen Eindruck zur Musik der Band aus Lausanne reicht das natürlich nicht.

Mit der Kooperation Left On Mars haben Tarja und Marko Hietala im März dieses Jahres nach ihrer Nightwish-Zeit wieder einmal eine gemeinsame Arbeit veröffentlicht. Und natürlich bietet es sich da an, eine gemeinsame Tour auf die Beine zu stellen. Marko Hietala bestreitet sein Programm zu großen Teilen aus dem bisher leider einzigen Album, das er 2019 mit finnischen Texten (Mustan Sydämen Rovio) und 2020 noch einmal mit englischsprachigen Versionen seiner Songs veröffentlicht hat (Pyre Of The Black Heart). Und mit zwei englischen Songs beginnt er auch: Star, Sand And Shadow, eine energiegeladene Midtemponummer, und die elegische Ballade Dead God’s Son. Für letztere kommt die 12-saitige Westerngitarre mit größtenteils gedoppelten Strings zum Einsatz, deren Klang wir später auch noch in anderen Songs hören werden.

Isäni Ääni stammt – man ahnt es schon – von der finnischsprachigen Version seines Albums und ist eine weitere gefühlvolle Ballade mit viel Piano im Mittelteil. Das Publikum ist bei den finnischen Varianten zwar vielleicht nicht textsicher, aber der Stimmung tut das trotzdem keinen Abbruch. Marko wird hier sehr gefeiert. Er selbst interagiert viel mit dem Publikum zwischen den Songs und nutzt die Pausen, um den jeweils nächsten Song anzumoderieren. Als Viertes folgt nun For You, ein Song, der stark nach 80er-Jahre-Hardrock klingt, vor allem im Gitarrensolo der Bridge. Auch der Song wird wie alle vom Publikum gefeiert. Beginnend mit Rebel Of The North, einem Midtempostück mit Keyboardsolo, spielen Marko und seine Musiker nun drei neue Songs, die es noch auf kein Album geschafft haben. Es ist also hoffentlich mit weiterem Material für ein neues Album zu rechnen. Der Song Frankenstein’s Wife gibt als aktuelle Single einen Einblick in das neue Material. Dann folgt Proud Whore – auch der Song kommt natürlich beim Publikum gut an.

Mit Juoksen Rautateitä folgt noch ein weiterer Song aus Markos bekanntem Album mit finnischem Text. Danach folgt dann mit Left On Mars spät im Set als Höhepunkt die aktuelle Single, die er gemeinsam mit Tarja veröffentlicht hat und natürlich performt er den Song auch heute gemeinsam mit ihr. Zum Abschluss folgt noch mit Stones eine Songversion aus seinem englischsprachigen Album von 2020 und als Zugabe wird noch eine Coverversion von War Pigs von Black Sabbath’ Paranoid-Album aus dem Jahr 1970 gespielt. Danach verabschiedet sich der sympathische Finne unter großem Applaus von der Bühne, um für den Umbau auf Tarja Platz zu machen.

Tarja kann nun natürlich aus einem viel größeren Backkatalog schöpfen. Zum einen wandelt sie schon seit 2005 auf Solopfaden und zum anderen hat sie in all der Zeit fleißig neues Material veröffentlicht. Allein neun Alben, dazu noch acht Livealben, fünf EPs, zwei Compilations, eine große Zahl an Singles und diverse andere Formate. Ihr nächstes Livealbum Rocking Heels: Live At Hellfest erscheint übrigens am 6. Dezember. Respekt vor so viel Energie und Schaffenswut. Das Set beginnt unter dem Jubel des Publikums, als Tarja gutgelaunt in schwarzer Robe und ihre Musiker die Bühne betreten und als ersten Song Eye Of The Storm aus ihrem Best Of: Living The Dream von 2022 singt. Weiter geht es in großem Bogen durch die verschiedenen Jahre: Demons In You von 2016, Falling Awake aus dem What Lies Beneath-Album von 2010 und mit Die Alive kommt auch das Album My Winter Storm zu Ehren, das schon 2007 erschien.

Durch Tarjas umfangreiches Schaffen geht es weiter mit I Feel Immortal, einem 14 Jahre alten Song, auf den dann Oasis von ihrem 17 Jahre alten Album My Winter Storm folgt. Mit Shadow Play folgt ein neuerer Song. Aber Tarja bietet in ihrer Show nicht nur die eigenen Songs dar, sondern greift auch auf den einen oder anderen Publikumsliebling aus Nightwish-Zeiten zurück. So werden Dead To The Void, Planet Hell und als Höhepunkt Wish I Had An Angel zur Freude der versammelten Fans gespielt. Nach der Zugabe Until My Last Breath ist dann auch für Tarja Schluss – nach immerhin 15 Songs. Viel mehr kann man live nun wirklich nicht erwarten und damit wird sicher auch jeder Fan zufrieden gewesen sein. Die Stimmung war jedenfalls frenetisch.