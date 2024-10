Whispering Void: enthüllen Single „Whispering Void“ aus dem kommenden Debütalbum „At The Sound Of The Heart“

Der Sommer ist zu Ende, alle Schwalben haben den Norden verlassen, und der Herbst klopft bereits mit Windböen und Regen an Türen und Fenster. Wenn die ersten Blätter fallen, ist es auch Zeit für melancholische Klänge. Whispering Void haben das perfekte Angebot für diese dunkle Jahreszeit: den gleichnamigen Song, der dem Kollektiv aus renommierten Musikern von der norwegischen Westküste seinen Namen gab. Whispering Void stammt aus ihrem kommenden Debütalbum At The Sound Of The Heart, das am 18. Oktober 2024 erscheinen soll.

Seht euch das Video zu Whispering Void hier an:

Whispering Void Kommentar: „Lyrically, Whispering Void combines all the elements of this album“, verrät Sänger Kristian Espedal. „The slow, gracious movements of the music evoke the innocence of natural beings moving through a forest, as acted out by the vocals in the verses. This song also features our third ‚outside‘ collaborator, Matias Monsen from the band Drott is playing the cello.“

Mehr Infos zu Whispering Void und ihrem in Kürze erscheinenden Album At The Sound Of The Heart findet ihr hier: