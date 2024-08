Whispering Void: veröffentlichen neue Single „Vinden Vier“ aus dem bevorstehenden Debütalbum „At The Sound Of The Heart“

Das Kollektiv renommierter Musiker von der norwegischen Westküste, bekannt als Whispering Void, veröffentlicht die Single Vinden Vier (The Wind Sanctifies), auf der Abbath-Gitarrist Ole André Farstad zu hören ist. Der Track stammt aus ihrem kommenden Debütalbum At The Sound Of The Heart, das am 18. Oktober 2024 veröffentlicht werden soll.

Ein Visualizer des sanft psychedelischen Tracks Vinden Vier kann ab sofort hier angesehen werden:

Whispering Void kommentieren: „This song began to form when I repeated the words Vinden Vier, which is kind of a play on words“, erklärt Sänger Kristian Espedal. „This can mean The Wind Sanctifies but it can also be read as: The Wind Unites. As the lyrical loop goes on, it also becomes Vier Vinden, which means ‚We Are the Wind‘. Then Lindy added her wonderful vocals in a 70s or even 60s style. At first, she just sang the ghost vocals, but once we had set the lyrics for the song, she also gave her voice to them. We all felt that this song also needed more of an Eastern energy, which is the very reason as to why we invited Ole André Farstad to play guzheng and Indian slide-guitar. This has added even more of that late 60s vibe to the song and I really like the result.“

At The Sound Of The Heart – Tracklist:

1. Vinden Vier

2. Vi Finnes

3. Whispering Void

4. At The Sound Of The Heart

5. Lauvvind

6. We Are Here

7. Flower

Künstler: Whispering Void

Albumtitel: At The Sound Of The Heart

Release-Datum: 18.10.2024

Genre: Nordic Ambient Rock

Label: Prophecy Productions

Recording: Iver Sandøy im Solslottet Studio, Bergen (NO)

Recording (zusätzlich): Ronny Stavestrand im Heimstudio, Bergen (NO)

Mixing: Iver Sandøy im Solslottet Studio, Bergen (NO)

Mastering: Iver Sandøy im Solslottet Studio, Bergen (NO)

Artwork: Tor Ola Svennevig

Layout: Øivind Myksvoll

Gastmusiker:

Ole André Farstad – Guzheng, indische Slide-Gitarre bei Vinden Vier, Lauvvind

Matias Monsen – Cello bei Whispering Void, At the Sound Of The Heart, We Are Here

Silje Solberg – Hardangerfiedel bei Vi finnes, The Vines

Verfügbare Formate:

At The Sound Of The Heart ist als 36-seitiges Hardcover-CD-Artbook, Gatefold-Bio-Vinyl-LP in Schwarz und Gatefold-Vinyl-LP in Kristallklar erhältlich.

At The Sound Of The Heart hier bestellen: http://lnk.spkr.media/whispering-void-sound

In den nordischen Traditionen war bekannt, dass die Stimme magische Kräfte besitzt. Mit ihrem Debütalbum At The Sound Of The Heart erforscht und verkörpert ein Kollektiv renommierter Musiker von der Westküste Norwegens diese alten Traditionen. Geleitet von der Musik des Gitarristen Ronny Stavestrand, hat jedes der Mitglieder einen Teil seines eigenen Hintergrunds in Whispering Void eingebracht.

Viele verschiedene musikalische Stränge wurden zu einer klanglichen Einheit verwoben, die sowohl neu als auch größer als die Summe ihrer Teile ist. Die unverwechselbaren Stimmen von Wardruna-Sängerin Lindy-Fay Hella und ihrem männlichen Gegenpart Kristian „Gaahl“ Espedal ziehen den Hörer mit einer enormen Bandbreite an Techniken und Klängen in ihren Bann. Ronny Stavestrand und Enslaved-Schlagzeuger Iver Sandøy kombinieren auf At The Sound Of The Heart Ambient, psychedelischen Prog und Rock mit Anklängen an dunklen Folk und Metal zu etwas, das im Wesentlichen nordisch ist, aber über bereits erforschte Dimensionen hinausgeht.

In At The Sound Of The Heart steckt definitiv Magie. Während sich das Erstlingswerk von Whispering Void elegant jeder einfachen stilistischen Einordnung entzieht, passen alle Stücke perfekt zusammen. Die klangliche Schönheit dieses Albums verzaubert auf Anhieb, aber Vorsicht: Die glitzernden versteckten Bedeutungen, die scheinbar direkt unter der Oberfläche jedes Songs winken, sind in Wahrheit listig schwer zu fassen und werden den unvorsichtigen Hörer immer tiefer in dieses fein gewobene Netz nordischer Klänge ziehen.

Mehr Infos zu Whispering Void findet ihr hier:

Whispering Void – Besetzung:

Ronny Stavestrand – Gitarren

Lindy-Fay Hella – Gesang

Kristian Eivind Espedal – Gesang

Iver Sandøy – Schlagzeug & Percussion, Bass, Gitarre, Keyboards

Whispering Void online:

www.facebook.com/whisperingvoidband

www.instagram.com/whisperingvoidband