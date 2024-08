Glare Of The Sun: veröffentlichen ihre zweite Single aus dem kommenden Album „Tal“

Äon ist die zweite Singleauskopplung aus Glare Of The Suns dritten Album Tal, das am 13. September über Lifeforce Records veröffentlicht werden soll.

Seht euch das Musikvideo zu Äon hier an:

Aus einer Welt in Trümmern entsteht eine neue Sonne. Das ist die Entwicklung, um die es in Tal geht. Intensiv und unerbittlich,

Tal ist eine eindringliche Erfahrung durch klangliche Landschaften und kontrastreiche Atmosphären.

Auf ihrem dritten Album kombinieren Glare Of The Sun orchestrale Schichten mit schweren Gitarren und Gesang und schaffen so ein emotionales Hörerlebnis mit viel Dynamik und Details, die es zu entdecken gilt.

Gastvocals werden von J.J. (Harakiri For The Sky, Karg) und Maffi (Collapse7, Ex-Pungent Stench) beigesteuert.

Gegründet 2013, bewegt sich die Band mit Mitgliedern aus Österreich und Deutschland in den Untiefen und Klangwelten zwischen Prog, Post, Shoegaze und Doom Metal. Wichtiger als die Frage nach den verwendeten Stilen ist die Frage nach der Wirkung – sowohl im Offensichtlichen als auch im Subtilen. Wie schon auf den beiden Vorgängeralben Soil (2017) und Theia (2019) fordern die Kompositionen von Tal die Aufmerksamkeit des Hörers, gehen in die Tiefe und geben ihre Geheimnisse mit der Zeit preis.

Tal – Tracklist:

1. Colossus 2. Rain 3. Äon 4. Relikt (Gastgesang: Mario Klausner, Ex-Pungent Stench) 5. Stonefall 6. Leaving Towards Spring (Gastgesang: J.J., Harakiri For The Sky) 7. Amnesty 8. Storm Of Light (CD/ Digital only) 9. Horizon (CD/ Digital only)