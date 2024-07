Whispering Void: unterzeichnen Vertrag mit Prophecy Productions

Whispering Void, ein Kollektiv von vier renommierten Musikern aus dem Westen Norwegens, haben einen Multi-Album-Deal mit Prophecy Productions unterzeichnet.

Whispering Void, das sind der Gitarrist Ronny „Valgard“ Stavestrand, die beiden Sänger Lindy-Fay Hella und Kristian „Gaahl“ Eivind Espedal sowie der Multi-Instrumentalist Iver Sandøy. Sie sind aktive und frühere Mitglieder von so namhaften Bands wie Enslaved, Gaahls Wyrd, Trelldom und Wardruna (und vielen anderen).

Whispering Void werden ihr Debütalbum noch in diesem Jahr über das Label veröffentlichen.

Whispering Void kommentieren: „Kristian Espedal presented some of our material to Metal Hammer author Gunnar Sauermann, and he felt that our music was an excellent fit with Prophecy Productions„, schreibt Gitarrist Ronny Stavestrand. „When creating music, it is crucial for us while making our music, that we have full artistic freedom and trust. We are confident that Prophecy will provide this.“

Prophecy Productions erklärt: „It does not happen too often that two members of my staff fall over themselves to tell me of a new band“, erklärt der Labelgründer Martin Koller. „When I got to listen to Whispering Void, I immediately knew why they were so utterly thrilled as I felt the same. We are most excited to welcome Whispering Void to our roster and will do our best to let the world hear the album as soon as possible.“

Whispering Void sind das Ergebnis einer Zusammenarbeit, die vier renommierte Musiker mit unterschiedlichem stilistischem Hintergrund von der norwegischen Westküste vereint. Sie haben sich durch ihre gemeinsame Vorliebe für die Erforschung eines breiten Spektrums an musikalischen Einflüssen zusammengefunden.

Die norwegische Metalszene ist äußerst produktiv, seit die so genannte zweite Welle des Black Metal in den frühen Neunzigern ihren Siegeszug um den Globus antrat. Im Laufe der folgenden Jahrzehnte stiegen mehrere Bands dieses bahnbrechenden Genres aus dem Untergrund in die Schlagzeilen von Festivals auf.

Im langen und weiten Schatten des Black Metal haben viele Musiker auch erfolgreich andere klangliche Dimensionen erforscht, wobei die nordischen Folk-Initiatoren Wardruna zu den führenden Acts gehören, deren tiefe Wurzeln bis in das raue Genre reichen.

Der kreative Funke, der das Feuer von Whispering Void entfachte, kam aus einer langen Zeit des Schaffens neuer Musik von Ronny Stavestrand. Der Gitarrist hatte viele Jahre in der legendären Underground-Black-Metal-Band Trelldom mit dem herausragenden Sänger Kristian „Gaahl“ Espedal geteilt, der mit Gorgoroth zu Ruhm gelangte und inzwischen auch Gaahls Wyrd als Kanal für seine Kreativität etabliert hat. Daher war es nur natürlich, dass Stavestrand Espedal fragte, ob er bei Whispering Void mitmachen wolle – und dieser stimmte zu.

Während der gemeinsamen Erkundung neuer musikalischer Territorien entstand der Bedarf an einer weiblichen Stimme. Da Espedal in den Anfangsjahren bei Wardruna mitgewirkt hatte, erkannte er schnell, dass das stimmliche Kraftpaket Lindy-Fay Hella mit ihrer charakteristischen Stimme und ihren einzigartigen Beiträgen, die sie auch in ihren eigenen Projekten einbrachte, perfekt zu Whispering Void passte. Hella wurde förmlich eingeladen und folgte dem Ruf glücklicherweise.

Komplettiert wurde das Quartett durch Iver Sandøy an Batterie und Bass, der sein tadelloses musikalisches Feingefühl und Timing schon vor einigen Jahren in den Dienst von Espedal gestellt hatte, sich aber auch schon mit Emmerhoff & The Melancholy Babies einen Namen gemacht hatte.

Intuition, Offenheit und ein Gespür für musikalische Gemeinsamkeit prägten Musik und Texte in einem organischen und freigeistigen Studio-Prozess. Das Ergebnis ihrer kollektiven Überlegungen und ihres Austauschs ist eine einzigartige Mischung aus den verschiedenen Einflüssen, die die Bandmitglieder repräsentieren. Es gibt Elemente von Ambient, düsterem und nordischem Folk, psychedelischem Prog, Rock und viele weitere Zutaten in der einzigartigen Musik von Whispering Void, die mangels einer einfachen Beschreibung von jedem Hörer individuell erlebt werden muss.

Nachdem sie sich die Zeit genommen haben, den richtigen Partner für ihre Songs zu finden, wird das aufregende Ergebnis dieser beeindruckenden Zusammenkunft künstlerischer Köpfe im Verlauf dieses Jahres als das Debütalbum von Whispering Void veröffentlicht.

Whispering Void – Besetzung:

Ronny Stavestrand – Gitarren

Lindy-Fay Hella – Gesang

Kristian Eivind Espedal – Gesang

Iver Sandøy – Schlagzeug & Percussion, Bass, Gitarre, Keyboards

Whispering Void online:

www.facebook.com/whisperingvoidband

www.instagram.com/whisperingvoidband