The Devil And The Almighty Blues: Tour in Deutschland im Juli und August 2024, Gitarrist Torgeir Waldemar mit neuem Album

The Devil And The Almighty Blues aus Oslo, Norwegen bestechen durch ihre raue und rohe Art. Sie präsentieren Songs, die sich schwer und langsam entwickeln. Heavy ohne Metal und langsam und bedächtig, ohne Doom zu sein. Dazwischen liegt die Musik der Band: Doomiger Heavy Stoner Blues Rock.

The Devil And The Almighty Blues beehren die deutschen Fans Ende Juli bis Anfang August mit einigen ausgewählten Terminen:

25.07.24 Michelau -Rock Im Wald

27.07.24 Cottbus – Blue Moon Festival

28.07.24 Hannover – Faust

29.07.24 Berlin – Cassiopeia

30.07.24 Hamburg – Knust

31.07.24 Aschaffenburg – Colos-Saal

01.08.24 München – Backstage

02.08.24 Erfurt – Veb Kultur

03.08.24 Beelen – Krach Am Bach

Im September folgt dann das neue Album Merci von Gitarrist Torgeir Waldemar. Ein Review dazu bekommt ihr rechtzeitig hier bei uns in Time For Metal!