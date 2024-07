The Hard Circle Festivals: Blind Guardian sind Headliner 2024

Mit Blind Guardian haben das Knock Out, Rock Out und das Pott Out Festival, die unter dem Namen The Hard Circle firmieren, einen absoluten Top-Headliner für dieses Jahr angekündigt. Die wegweisende deutsche Metalband veröffentlicht am 2. August eine neu eingespielte Auflage ihres 1992er-Durchbruchalbums Somewhere Far Beyond. Somewhere Far Beyond Revisited, das in den Jahren 2022 und 2023 aufgenommen wurde, ist eine erfrischende und kraftvolle Hommage an eines der einflussreichsten Alben der deutschen Metalgeschichte. Es ebnete den Weg für Blind Guardians internationale Karriere, die bis heute anhält, und diese Neuaufnahme beeindruckt mit all der Klasse und Qualität, für die diese Pioniere bekannt und respektiert sind.

Zwei weitere Bands inkl. dem Co-Headliner werden an späterer Stelle bekannt gegeben.

Die ersten drei Bands für The Hard Circle 2024 sind:

Gamma Ray: Angeführt von Kai Hansen, einer der beliebtesten Metal-Ikonen der letzten 35 Jahre, haben Gamma Ray das Genre seit 30 Jahren beeinflusst und geprägt. Zum ersten Mal seit seinem Wiedereinstieg bei Helloween gibt die Band in diesem Jahr wieder ausgesuchte Konzerte. So auch Deutschland-exklusiv auf den The Hard Circle Festivals.

H.E.A.T: Sie sind die Erben des 80er Hard Rocks und werden die Festivals mit ihrem zurückgekehrten Originalsänger Kenny sowie einem brandneuen Album beehren.

Dynazty: Sie gehen als Anwärter auf die Meisterschaft in den Ring und empfehlen sich mit einem ganzen Sack voll Hits im Gepäck definitiv als würdige Anwärter auf die obersten Plätze in der Big League of Melodic Metal.

Alle Infos für die Heavy-Metal-Hotspots The Hard Circle in Bochum, Augsburg oder Karlsruhe gibt es ab sofort hier: www.the-hard-circle.com

Einlass ist bei allen drei Festivals um 15:30 Uhr, Beginn um 17:00 Uhr.

Man darf gespannt sein, welche weiteren Hochkaräter dieses Jahr auftreten werden, wenn das Line-Up sukzessive bekannt gegeben wird. Stay tuned!