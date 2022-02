Status Quo: geben Verlegung ihrer „Out Out Quoing“ Frühjahrs-Tour bekannt

Wie heißt es im berühmtesten aller Status Quo Hits?

„I’m gonna tell your mama what you′re gonna do

So come on out with your dancing shoes

Here we go ….Rockin‘ all over the world“

Die Tanzschuhe werden leider noch eine Weile im Schrank bleiben müssen. Status Quo gaben heute schweren Herzens die Verlegung der geplanten Frühjahrstour – die ursprünglich am 20. März in Karlsruhe starten sollte – in den November 2022 bekannt.

Grund, wie bei so vielen Bands in diesen Tagen: Die anhaltende Unsicherheit durch Covid-19 sowie die daraus resultierenden unterschiedlichen Einschränkungen und Verordnungen in der EU.

Gitarrist Francis Rossi erklärt: „Das ist frustrierend, aber gleichzeitig auch die einzig mögliche Entscheidung in dieser sensiblen Situation. Wir können es wirklich kaum mehr erwarten, endlich wieder live zu spielen, denn es ist wirklich schon viel zu lange her, dass wir überhaupt irgendwo aufgetreten sind.“

Der Quo-Frontmann weiter: „Wir teilen die Enttäuschung, die viele unserer europäischen Fans fühlen werden. Aber: wir versprechen, dass die kommenden Shows – auch wenn sie später stattfinden als geplant – es absolut wert sein werden, darauf zu warten. Wir jedenfalls können es nicht abwarten, euch endlich alle wieder zu sehen!“

Am 17.09.2022 in Augsburg ist es dann so weit. Dann heißt es endlich wieder:

“So come on out with your dancing shoes

Here we go ….Rockin‘ all over the world”

Die neuen Termine der Out Out Quoing Tour 2022:

Support: The Wake Woods – Rock “made in Germany”

17.09.2022 Augsburg | Kongress am Park

19.09.2022 Dresden | Kulturpalast

10.11.2022 Halle | Händelhalle (neu und ab sofort im VVK)

14.11.2022 Krefeld | Seidenweberhaus

15.11.2022 Rostock | Stadthalle

17.11.2022 Rietberg | Cultura

22.11.2022 Saarbrücken | Saarlandhalle

Hinweis: Alle bereits gekauften Tickets für die verschobenen Status Quo Shows behalten ihre Gültigkeit. Ticketbesitzer und -Besitzerinnen für die nicht mehr durchführbaren Shows in Karlsruhe (20.03.22) und Hof (31.03.22) melden sich bitte bei den VVK-Stellen, bei denen die Tickets gekauft wurden.

Status Quo – Out Out Quoing XMAS Tour 2022

Very Special Guest: Manfred Mann´s Earth Band

05.12.2022 Düsseldorf | Mitsubishi Electric Halle

07.12.2022 Erfurt | Messehalle

08.12.2022 Frankfurt | Jahrhunderthalle

10.12.2022 Stuttgart | Porsche-Arena

11.12.2022 München | Olympiahalle

13.12.2022 Hamburg | Barclaycard Arena

14.12.2022 Berlin | Max-Schmeling-Halle

16.12.2022 Hannover | Swiss-Life-Hall

17.12.2022 Lingen | Emsland Arena

Tickets für sämtliche Status Quo Shows sind bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich!

Tourneeveranstalter: KBK Konzert- und Künstleragentur GmbH, Reichenberger Str. 36, 12099 Berlin

Links:

http://www.statusquo.co.uk/

https://www.facebook.com/StatusQuoOfficial