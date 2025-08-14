TeBe: veröffentlicht donnernde Single „Wrzazg“

TeBe, das energiegeladene Rock- und Metal-Quintett aus Swindon, freut sich, die Veröffentlichung ihrer neuen Single Wrzazg bekannt zu geben. Der Track ist eine explosive Mischung aus Heavy Rock und Metal und besticht durch kraftvolle, treibende Basslinien, die zum Markenzeichen des Bandsounds geworden sind.

Wrzazg, was aus dem Polnischen übersetzt „Schrei“ bedeutet, taucht ein in den chaotischen inneren Monolog, der den menschlichen Geist heimsucht. Der Song erforscht die hunderten Stimmen und Gedanken, die in uns wohnen und darum kämpfen, gehört zu werden. Trotz der polnischen Songtexte überträgt die rohe Energie und Intensität der Musik die Botschaft mühelos über Sprachgrenzen hinweg und schafft so eine universelle Hymne für alle, die sich jemals von ihren eigenen Gedanken überwältigt gefühlt haben.

Die Band, bestehend aus Olo (Lead-Gesang), Seba (Gitarre), Okleja (Gitarre), Cezi (Bass) und Broda (Schlagzeug), hat zudem ein fesselndes neues Musikvideo zur Single veröffentlicht, das jetzt auf YouTube verfügbar ist. Wrzazg kann außerdem auf allen großen Plattformen wie Spotify und Apple Music gestreamt werden.

Obwohl die Band bisher noch keine Live-Auftritte gespielt hat, haben sie angekündigt, dass die Shows beginnen werden, sobald ihr komplettes Album im Herbst dieses Jahres erscheint.

TeBe ist eine Rock- und Metal-Band, die für ihren kraftvollen Sound bekannt ist. Wrzazg ist ihr neuester Release und festigt ihren Ruf als eine Band, mit der man rechnen muss.