Megadeth: kündigen für 2026 letztes Studioalbum an

Dave Mustaine von Megadeth hat in einem Social-Media-Post, den er direkt mit seiner weltweiten Fangemeinde und der Cyber Army teilte, bekanntgegeben, dass sein kommendes Album (geplant für Anfang nächsten Jahres) das letzte Studioalbum seiner Karriere mit Megadeth sein wird. Mustaine veröffentlichte die Ankündigung über sein Alter Ego Vic Rattlehead. Außerdem verriet er, dass die Multi-Platin-Band im Jahr 2026 zu einer weltweiten Abschiedstournee aufbrechen wird. Für nächstes Jahr ist zudem eine neue Memoiren-Veröffentlichung von Mustaine geplant, deren Details in den kommenden Monaten bekannt gegeben werden.

„Es gibt so viele Musiker, die am Ende ihrer Karriere angelangt sind – ob unbeabsichtigt oder gewollt“, sagt Dave Mustaine. „Die meisten von ihnen können nicht zu ihren eigenen Bedingungen und auf dem Höhepunkt abtreten – und genau dort bin ich in meinem Leben gerade. Ich bin um die Welt gereist und habe Millionen von Fans gewonnen, und der schwerste Teil an all dem ist, mich von ihnen zu verabschieden.“

Dave ergänzt: „Wir können es kaum erwarten, dass ihr dieses Album hört und uns auf Tour seht. Wenn es jemals einen perfekten Zeitpunkt gab, ein neues Album zu veröffentlichen, dann ist es jetzt. Wenn es jemals einen perfekten Zeitpunkt gab, die Welt zu bereisen, dann ist es jetzt. Es ist auch der perfekte Zeitpunkt, euch zu sagen, dass dies unser letztes Studioalbum ist. Wir haben über die Jahre viele Freunde gewonnen, und ich hoffe, euch alle auf unserer globalen Abschiedstour zu sehen. Seid nicht wütend, seid nicht traurig – freut euch für uns alle, kommt und feiert mit mir in den nächsten Jahren. Wir haben zusammen etwas wirklich Wundervolles geschaffen, das wahrscheinlich nie wieder passieren wird. Wir haben einen Musikstil begründet, eine Revolution gestartet, die Gitarrenwelt und ihre Spielweise verändert – und wir haben die Welt verändert. Die Bands, in denen ich gespielt habe, haben die Welt beeinflusst. Ich liebe euch alle dafür. Danke für alles.“

Megadeth werden ihr kommendes Album über Mustaines Tradecraft-Imprint in Zusammenarbeit mit dem neuen Blkiiblk-Label der Frontiers Label Group veröffentlichen.

Der Start erfolgt im Herbst mit der ersten Single des Projekts (noch anzukündigen) zeitgleich mit weltweiten Vorbestellungen.

Fans können sich unter https://www.megadeth.com für einen frühzeitigen Zugang zu exklusiven Infos und Angeboten rund um das letzte Album und alle Megadeth-News registrieren.

Darüber hinaus werden die ersten Termine der Abschiedstour noch in diesem Jahr bekannt gegeben.