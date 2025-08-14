Bergfried: Debütalbum „Romantik III“ erscheint im Oktober 2025, „Dark Wings“ ist bereits online

Nach den EPs Romantik I (2022) und Romantik II (2023) erscheint am 24. Oktober 2025 Bergfrieds mit Spannung erwartetes Debütalbum Romantik III über High Roller Records in allen Formaten.
Das österreichisch-ungarische Heavy-Metal-Duo besteht aus Erech von Lothringen, der alle Instrumente bedient, und Sängerin Anna de Savoy.
Erech von Lothringen erklärt:
„Romantik III ist der letzte Teil dieser Trilogie. Konzeptionell ist es die Fortsetzung von Romantik II, aber musikalisch ist das Ganze etwas kompakter und auch übersichtlicher geworden. Es gibt klassische Heavy-Metal-Songs auf dem Album, aber wie auf Romantik II gibt es auch einige Passagen wie in einem Musical dazwischen.“
Der Opener des Albums, Dark Wings, klingt so:
Auf Romantik III sind Maria Nesh von Red Eye Temple, Sarah Kitteringham von Smoulder und Davide Moras von Elvenking zu Gast. An den Drums sitzt Fabio Alessandrini (Annihilator, Enforcer, Bonfire). Gemischt und gemastert wird die Platte von Olof Wikstrand im Hvergelmer Studio & Music Production. Das Cover-Artwork stammt von Aaron Lawrance // paintedimagelimited.
Romantik III Tracklist:
- Dark Wings
- Fallen From Grace
- Queen Of The Dead
- For The Cursed
- Gates Of Fate
- Serenades
- Tears Of A Thousand Years
- Star-Crossed Love
- Back For More