Happy Release Day: die Veröffentlichungen der Woche (KW 33/2025)

Wie jeden Freitag präsentieren wir euch hier die Veröffentlichungen der Woche in einer kompakten Liste zusammengefasst. Weitere Veröffentlichungstermine zu den Genres Metal und Rock (und deren Subgenres) findet ihr selbstverständlich in unserem Release-Kalender.
Releases der Kalenderwoche 33
|Datum
|Coverartwork
|Bandname - AlbumnameGenre
|15.08.2025
100 Kilo Herz - Hallo, StartblockPunkrock
|15.08.2025
Auri - III – Candles & BeginningsFolk Metal
|15.08.2025
Baest - ColossalDeath Metal
|15.08.2025
Chevelle - Bright As BlasphemyAlternative Rock
|15.08.2025
Cruel Bomb - Cruel BombHardcore Metal
|15.08.2025
Hammer King - Make Metal Royal AgainHeavy Metal
|15.08.2025
Incite - Savage New TimesGroove Metal
|15.08.2025
Linx - AnnihilationIndustrial Rock
|15.08.2025
Martyr - Dark BelieverPower Metal
|15.08.2025
Mono Inc. – DarknessDark Rock
|15.08.2025
Nature And Organisation - Beauty Reaps The Blood Of Solitude (Re-Issue)Classic Rock
|15.08.2025
Patriarchs In Black - HomeDoom Metal
|15.08.2025
Plaiins - Happy FacesIndie Rock
|15.08.2025
Rise Against - RicochetPunkrock
|15.08.2025
UFO - No Place To Run (Deluxe Edition)Hard Rock
|15.08.2025
Unleashed - Fire Upon Your LandsDeath Metal
|15.08.2025
Warmen - Band Of BrothersMelodic Death Metal
Banner
Playlist
Zum Kalender