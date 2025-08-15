Startseite
Happy Release Day
··1 Minute Lesedauer

Happy Release Day: die Veröffentlichungen der Woche (KW 33/2025)

Die Metal- und Rock-Releases vom 11.08.2025 - 17.08.2025

Wie jeden Freitag präsentieren wir euch hier die Veröffentlichungen der Woche in einer kompakten Liste zusammengefasst. Weitere Veröffentlichungstermine zu den Genres Metal und Rock (und deren Subgenres) findet ihr selbstverständlich in unserem Release-Kalender.

Releases der Kalenderwoche 33
DatumCoverartworkBandname - Albumname
Genre
15.08.2025100 Kilo Herz - Hallo, Startblock

100 Kilo Herz - Hallo, Startblock


Punkrock
15.08.2025Auri - III – Candles & Beginnings

Auri - III – Candles & Beginnings


Folk Metal
15.08.2025Baest - Colossal

Baest - Colossal


Death Metal
15.08.2025Chevelle - Bright As Blasphemy

Chevelle - Bright As Blasphemy


Alternative Rock
15.08.2025Cruel Bomb - Cruel Bomb

Cruel Bomb - Cruel Bomb


Hardcore Metal
15.08.2025Hammer King - Make Metal Royal Again

Hammer King - Make Metal Royal Again


Heavy Metal
15.08.2025Incite - Savage New Times

Incite - Savage New Times


Groove Metal
15.08.2025Linx - Annihilation

Linx - Annihilation


Industrial Rock
15.08.2025Martyr - Dark Believer

Martyr - Dark Believer


Power Metal
15.08.2025Mono Inc. – Darkness

Mono Inc. – Darkness


Dark Rock
15.08.2025Nature And Organisation - Beauty Reaps The Blood Of Solitude (Re-Issue)

Nature And Organisation - Beauty Reaps The Blood Of Solitude (Re-Issue)


Classic Rock
15.08.2025Patriarchs In Black - Home

Patriarchs In Black - Home


Doom Metal
15.08.2025Plaiins - Happy Faces

Plaiins - Happy Faces


Indie Rock
15.08.2025Rise Against - Ricochet

Rise Against - Ricochet


Punkrock
15.08.2025UFO - No Place To Run (Deluxe Edition)

UFO - No Place To Run (Deluxe Edition)


Hard Rock
15.08.2025Unleashed - Fire Upon Your Lands

Unleashed - Fire Upon Your Lands


Death Metal
15.08.2025Warmen - Band Of Brothers

Warmen - Band Of Brothers


Melodic Death Metal
