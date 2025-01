Jarl und Xepereon auf Black Metal Double-Release-Party am 04.01.2025 im Neumünsteraner KDW

Bands: Xepereon, Jarl

Ort: KDW (Kulturverein Dada am Waschpol), Neumünster, Schleswig-Holstein, Deutschland

Datum: 04.01.2025

Kosten: 8 € (Abendkasse only)

Genre: Black Metal

Zuschauer: ca. 100

Link: https://www.facebook.com/JarlBlackMetal

Setlisten:

Jarl

Xepereon Herr Der Wälder Und Seen Wirkmacht Schattenwurf Schein Levitation Mein Ragnaröck From The Ashes Trümmerfestung Dreck Und Rost Wiedergänger

Zugabe: Oakenborn Freiheit Oder Tod No Light – No Faith Forever We Burn Erobere, Zerstöre, Erschaffe Endless Void Lichtbringer Human Parasite Will To Power

Xepereon brachten am 06.12.2024 ihre EP The Chaos Prophecies heraus. Jarl hingegen legten etwas Handfestes unter den Weihnachtsbaum. Ihre CD Trümmerfestung erschien sechs Tage später, am 12.12.2024. Beide Black Metal Bands kommen aus dem Schleswig-Holsteinischen Neumünster und da lag es nahe, eine gemeinsame Release-Party zu veranstalten. Hierzu wurde in ihrer Heimatstadt eine geeignete Location gesucht und gefunden. Hier im Kulturverein Dada am Waschpol hat wohl schon jeder Neumünsteraner Künstler der unterschiedlichsten Genres schon einmal seine Visitenkarte abgegeben. Etwa 120 Gäste passen hinein und es wird gut kuschelig. Eintritt acht Euro, (Flaschen-)Bier zwei. Da sind die Kosten heute auch überschaubar.

Den Anfang machen Xepereon. Das Trio hat neben ihrer neuen EP natürlich auch ältere Songs in ihrem 40-minütigen Programm. Ihre Texte sind überwiegend englisch, haben aber auch deutsches im Programm. Überzeugten sie mich beim Mosh Im Mai 2024 nicht hundertprozentig, liefern sie hier eine richtig gute Show ab. Einen Beleuchter gab es heute im KDW nicht. Die Bühne starr in dunkles Rot getaucht, sind schon 80 Prozent der Gäste vor der Bühne und feiern die Show. Manche können nicht begreifen, dass es nur eine digitale Veröffentlichung gab. So müssen sie sich mit Shirts und dem Streaming-Link https://open.spotify.com/int…/album/4rjbD38ocZJIO1WkziiAje zufriedengeben.

Eine kurze Umbaupause, dann stehen Jarl auf der Bühne. Bei den fünf Jungs, die sich Krimthur, Mightgraven, Blutaxt, Nestor und Natt Kongen nennen, ist das Text-Verhältnis zu Xepereon umgekehrt. Bis auf zwei englischsprachige Songs dominiert die deutsche Sprache. Nach einem Song der gut ausgeleuchteten Bühne ist es Sänger Blutaxt zu hell und er dreht das Licht ab. Der Schlagzeuger darf einen der beiden roten Strahler behalten, das Frontlicht für den Bassisten und den Gitarristen Nestor hingegen fällt den Sparmaßnahmen komplett zum Opfer. Seine Frontbeleuchtung verliert 50 Prozent der Leuchtkraft, sodass nur ein punktförmiges Spotlight übrigbleibt. Gitarrist Nestor ist im Übrigen niemand anderes als Dennis Wolter, der ja auch unter anderem bei Das Beben und Extinct die Saiten bearbeitet. Der Mikrofonständer von Sänger Blutaxt neigt sich manchmal gefährlich nahe an die Bühnenkante. Das schwere Schwert droht manchmal in die Gäste zu kippen, er legt sich aber immer wieder rechtzeitig auf das Heft. Jarl kündigten eine noch nie dagewesene lange Setliste an und halten Wort. Über 90 Minuten dauert ihr Set, wie es sich für einen Headliner gehört. Zu der normalen Setliste gesellen sich sechs der sieben Tracks der neuen CD. Nur der letzte Track Alchemie fehlt, als uns die schneebedeckte Neumünsteraner Innenstadt nach einem gelungenen Abend wieder in Empfang nimmt.

Das CD-Review erscheint in Kürze.