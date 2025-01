Electric Wizard – Black Magic Rituals And Perversions Vol. 1

Artist: Electric Wizard

Herkunft: Somerset, UK

Album: Black Magic Rituals And Perversions Vol. 1

Genre: Doom, Stoner Metal

Spiellänge : 74:20 Minuten

Release: 13.12.2024

Label: Spinefarm Records

link: https://www.facebook.com/electricwizarddorsetdoom

Bandmitglieder:

Gitarre, Gesang – Jus Oborn

Gitarre – Liz Buckingham

Schlagzeug – Simon Poole

Bass – Clayton Burgess

Tracklist:

Dopethrone Incense For The Damned Black Mass Witchcult Today Satanic Rites Of Drugula Scorpio Curse The Chosen Few Funeralopolis

Zum Jahresanfang das erste Review zu einem der herausragenden Livealben des letzten Jahres. Bereits am schwarzen Freitag, dem 13.12.2024, kurz vor Weihnachten, ist Black Magic Rituals And Perversions Vol. 1 der englischen Kult Doomer Electric Wizard über Spinefarm Records erschienen und als CD und als Vinyl in den Farben Hot Pink oder Mint Green erhältlich!

Wer Electric Wizard kennt, weiß, dass die Vinyls schnell ausverkauft sind und anschließend nur noch in teuren magischen Ritualen verfügbar sein werden. Da heißt es, schnell zu sein, um anschließend keinen perversen Sammlerpreis zu zahlen.

Ich beginne die Geschichte des Albums mit einem Zitat aus dem Promosheet: „A soundtrack to the end of the world? Come this way, my fanatics. The Wizard awaits…“ Wir schreiben das Jahr 2020, in dem das Ende der Welt mutmaßlich durch ein Virus namens Corona eingeläutet wird. Es folgt der Lockdown, der viele Menschen in eine Krise wirft. Liveauftritte sind nicht mehr möglich. Auch Electric Wizard können ihre atemberaubenden und magischen Doom Rituale live nicht mehr vollziehen.

Black Magic Rituals And Perversions Vol. 1 ist entstanden, als Electric Wizards Sänger und Gitarrist Jus Oborn und Gitarristin Liz Buckingham während des Lockdowns 2020 auf die Idee kamen, ihre Live-Energie auf ein Tape zu bannen.

Die Mitglieder von Electric Wizard begaben sich also in einen kryptenarten Probenraum im Westen Englands und vollzogen ihre unnachahmlichen und ungeheuerlichen Liverituale, um diese auf einem analogen Tape festzuhalten und der Welt quasi als Necronomicon des Doom und Stoner Metals zu hinterlassen. Hinterlassen haben Electric Wizard nun mit Black Magic Rituals And Perversions Vol. 1 ein Live-Meisterwerk, welches weit weg ist von heutigen auf Hochglanz polierten Live-Mitschnitten. Dafür hat es die Magie von Electric Wizard in okkulter und beschwörender Weise vorzüglich für die Corona-Nachwelt eingefangen. Black Magic Rituals And Perversions Vol. 1 hat eine rohe und düstere okkulte Klangwelt. Wehe dem, der die Kellertür öffnet und das Tape voller musikalischer schwarzer Magie findet.

Wehe dem, der wie Ash in Evil Dead das Necronomicon öffnet, bzw. in diesem Fall sich das Band anhört, der ruft die Dämonen des Occult Dooms und wird sie nicht mehr los. Diese Dämonen sind Übersongs wie Dopethrone, Black Mass, Witchcult Today und andere aus den bereits als dämonische Klassiker gehandelten Alben der Band!

Jus Oborn zu diesem Album: „Es soll wie ein verlorengegangenes Demo aus den 70ern klingen – dreckig, echt und ohne Netz und doppelten Boden.“ Ich würde Black Magic Rituals And Perversions Vol. 1 als einen Witchcult Today bezeichnen: kompromisslos, ungefiltert und doomig bis zum bitteren schwarzen Ende. Ganz ohne Overdubs oder digitale Nachbearbeitung

Ich glaube, es wurde mir von einem Electric Wizard bei meiner letzten Begegnung mit ihnen auf dem Desertfest Berlin 2022 ein Fluch auferlegt, denn ich kann meine perverse schwarze Begeisterung für dieses ungeheuerliche Livealbum nicht verhehlen!