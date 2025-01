A Life Divided am 10.01.2025 im Hirsch in Nürnberg

Event: A Life Divided – Best Time Tour 2025

Künstler: Tag My Heart, A Life Divided

Ort: Nürnberg, Hirsch

Datum: 10.01.2025

Kosten: ca. 34,oo €

Genre: Modern Metal

Besucher: ca. 400

A Life Divided Intro / Fighter What Goes Around Under Destruction Shutdown Opium Cold Dark World Intor / Deadline Enemy This Is Me Now Outro True Religion Words Enemy Best Time Drive Last Man Standing Space Push Thanks For Nothing Could You Tear Down The Walls Sounds Like A Melody Life Goes On Feel Inside Me My Apology Last Dance The Lost Heart On Fire Send Me An Angel Lay Me Down

„Wo kann man am besten eine Club-Tour eröffnen? Natürlich in Nürnberg!“ A Life Divided müssen das wissen, waren sie doch schon in der Vergangenheit öfter im Nürnberger Hirsch zu Gast und auch beim Auftakt ihrer Best Time Tour 2025 kann man sich keine geeignetere Location vorstellen.

Als Opener dürfen um 20 Uhr Tag My Heart aus München den bunten Musikreigen eröffnen. Die noch junge Band, die seit 2020 die Musikwelt aufmischt, verbindet Nu-Metal-Elemente mit Rap-Einlagen und liegt mit diesem Sound genau im Trend der Zeit. Kritische Themen sowie Zeitgeschehen werden gleichermaßen unters Volk gebracht und Sängerin Isabel verkörpert genau den Typ, den man sich auf der Bühne wünscht: energiegeladen, selbstbewusst, spontan und voller verrückter Ideen! Die Band macht einfach Spaß und überzeugt – und das auch mich als Metalcore-Fan. Selbst der Kontakt in der Menge und das Bad mit den Fans muss für Sängerin Isabel sein, und der gemeinsame Song mit A Life Divided Tear Down The Walls ist sicherlich das Highlight des Abends. Überzeugen kann auch die Songauswahl der sympathischen Münchner, darunter Fighter, die aktuelle Single, What Goes Around, Shutdown, Opium und Enemy.

Rund 400 Fans sind dem Ruf der Band aus dem Kreis Bad Tölz gefolgt und feiern ein großartiges Set mit den Synthi-Metallern, die ihren Songs gerne einen Schuss Düsternis und Rock beimischen. Man kommt sich vor wie in die 80er-Jahre versetzt und erlebt ein großartiges Rockerlebnis, das höchstens mal von ein paar wenigen Ansagen von Sänger Jürgen Plangger unterbrochen wird. Da spielt es dann auch keine Rolle, ob man „daham“ oder „dahoam“ sagt oder sich in Ober-, Unter- oder Mittelfranken befindet – heute sind wir einfach nur A-Life-Divided-Fans.

Mit an Bord ist natürlich auch die aktuelle Scheibe Down The Spiral Of A Soul. Ihr fünftes Studioalbum, das sie selbst als „härter, düsterer und wütender als je zuvor“ bezeichnen, ist auch „ein Spiegel der letzten Jahre“, so Plangger. „Das Leben draußen fühlt sich eher nach Moll als nach Dur an. Manchmal ist man machtlos in einer Abwärtsspirale gefangen und kommt nur schwer wieder heraus.“ Das schlägt sich auch auf die Grundstimmung der aktuellen Songs von der Band nieder, die sich auch gerne als deutsche Linkin Park bezeichnen und schon 20 Jahre auf dem Buckel haben.

Das Repertoire ist eine bunte Mischung aus Songs aus dem aktuellen Album wie Best Time, Last Man Standing, Life Goes On, Send Me An Angel oder Thanks For Nothing sowie natürlich das Beste aus den letzten Jahren, darunter Words, Space, Push, Tear Down The Walls oder natürlich das Cover von Sounds Like A Melody. Sänger Jürgen lässt sich von den Fans feiern, animiert sie zum Mitmachen und es wird fleißig mitgesungen und mitgetanzt.

Nach rund eineinhalb Stunden Spielzeit endet der Abend gegen 23 Uhr.