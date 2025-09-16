Hall Of Gods: neues Heavy Metal Projekt begeistert Brasilien

Ein außergewöhnliches Crossover-Projekt sorgt derzeit in Brasilien für Furore: Heavy Metal + Classical Music vereint die Energie des Metals mit der Kraft klassischer Musik. Mit dabei sind einige der renommiertesten Stimmen der Szene, darunter Zak Stevens (ex-Savatage, Circle II Circle), Ralf Scheepers (Primal Fear) und Ronnie Romero (Rainbow, MSG).

Das Album erschien kürzlich über Marquee Records und Die Hard Records unter Lizenz von Abigail Records und verzeichnet in Brasilien bereits starke Verkaufszahlen. Nun soll die Veröffentlichung auch international stärker Aufmerksamkeit finden.

Für Sammler gibt es zudem eine besondere Ausgabe: Eine Limited Edition auf Vinyl (LP) wurde im April 2025 veröffentlicht.

Heavy-Metal- und Klassik-Fans weltweit dürfen sich also auf ein episches Hörerlebnis freuen, das die Grenzen zwischen Genres neu auslotet.