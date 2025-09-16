Æternia: Debütalbum „Into The Golden Halls“ erscheint im Oktober

Cruz Del Sur Music kündigt stolz das Debütalbum der deutschen Metaller Æternia mit dem Titel Into The Golden Halls an, das am 17. Oktober 2025 auf CD, LP und digital erscheint.
Into The Golden Halls ist ein Meisterwerk kraftvollen, düsteren und klassischen Power Metals voller Melodie, Abenteuer und Spannung. Die alte Flamme der deutschen Power Metal-Urgesteine brennt weiter!
Das Lyric-Video zur ersten Single des Albums Dragon’s Gaze ist hier verfügbar:
Into The Golden Halls – Trackliste:
1. Ascending
2. Dragon’s Gaze
3. Five Rode Forth
4. Trial By Fire And Water
5. Forged In Fire
6. The Descendant
7. Lightbringer (Fall Of The Church)
8. Lay Of Hildebrand
Æternia sind:
Sven Hamacher – Bass
Martin Kramer – Gitarre
Daniele Gelsomino – Gesang
Hendrik Czirr – Schlagzeug
David Ponwitz – Gitarre
Æternia online:
https://www.facebook.com/aeterniaofficial
https://www.instagram.com/aeternia_band