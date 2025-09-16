Æternia: Debütalbum „Into The Golden Halls“ erscheint im Oktober

Cruz Del Sur Music kündigt stolz das Debütalbum der deutschen Metaller Æternia mit dem Titel Into The Golden Halls an, das am 17. Oktober 2025 auf CD, LP und digital erscheint.

Into The Golden Halls ist ein Meisterwerk kraftvollen, düsteren und klassischen Power Metals voller Melodie, Abenteuer und Spannung. Die alte Flamme der deutschen Power Metal-Urgesteine ​​brennt weiter!

Das Lyric-Video zur ersten Single des Albums Dragon’s Gaze ist hier verfügbar:

Into The Golden Halls – Trackliste:

1. Ascending

2. Dragon’s Gaze

3. Five Rode Forth

4. Trial By Fire And Water

5. Forged In Fire

6. The Descendant

7. Lightbringer (Fall Of The Church)

8. Lay Of Hildebrand

Æternia sind:

Sven Hamacher – Bass

Martin Kramer – Gitarre

Daniele Gelsomino – Gesang

Hendrik Czirr – Schlagzeug

David Ponwitz – Gitarre

Æternia online:

https://www.facebook.com/aeterniaofficial

https://www.instagram.com/aeternia_band